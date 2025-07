Conocé a Joaquín Martínez, el joven de Zapala que ingresó a La Voz Argentina 2025

Hace algunas semanas, Joaquín Martínez, joven de 22 años, oriundo de Zapala, entró a La Voz Argentina 2025 para formar parte del Team Soledad. Joaco dialogó con RIO NEGRO RADIO, contó su historia y expresó sus sensaciones tras entrar a la competencia.

Joaquín Martínez ingresó a La Voz Argentina 2025 el pasado 3 de julio. El joven interpretó «Amapola» y se ganó el corazón de todos los seguidores del programa. Este lunes dialogó con RIO NEGRO RADIO y expresó sus emociones tras ser parte del reality show.

Joaco contó sus sensaciones luego de formar parte de La Voz: «Lo soñe mucho tiempo de mi vida«. E El joven reveló cómo fue el casting: «No estaba tan decidido en hacer el casting«. Ante la indecisión, contó que charló con amigos y que se convenció a último momento: «Saqué el pasaje un día antes, me acompañó un amigo«.

Joaquín manifestó sus emociones en el momento de su presentación: «Subí, cerré los ojos, lo disfruté«. Aunque hizo una aclaración: «Lo podría haber hecho mejor«, resaltó. A su vez, contó lo que siente antes de cantar en público: «Me agarra mucha ansiedad cuando estoy por cantar, soy de tomar mucha agua».

También, indicó qué sintió al momento de ver su presentación en televisión: «Había muchas cosas que no recordaba«. A su vez, contó el por qué de elegir ser parte del Team Soledad: «Siempre supe que me iba a ir con la Sole, el folclore siempre está presente». Aunque en ese momento lo dudó: «En el momento de la decisión lo dudé, pero me dejé llevar por mi corazón». Destacó las palabras de los jurados, luego de su performance: «Las devoluciones del jurado no las podía creer, fue hermoso»

Joaquín Martínez charló con RIO NEGRO RADIO y contó cómo vive los días posteriores a su ingreso a La Voz Argentina 2025: «Después de haber quedado en el programa, se aceleró todo«. Reveló que estará un tiempo en Zapala y espera pronto vivir en la gran ciudad: «Espero pronto estar y vivir en Buenos Aires«.

El recibimiento en su ciudad fue muy grande: «Una locura, recibí mucho cariño de la gente de Zapala«, dijo. Contó que el día posterior tenía el celular lleno de mensajes de felicitación.

Para finalizar, el joven expresó los sueños que espera cumplir como artista: «Me encantaría sacar un disco, es mi objetivo a corto plazo». También, desea viajar por el mundo mostrando su gran talento «Quiero compartir mi música por todos lados«.

Joaquín ya forma parte del Team Soledad y estará en la siguiente ronda de La Voz Argentina: las batallas. Con su gran talento, espera seguir progresando en el certamen y, por supuesto, en su vida como artista.