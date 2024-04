Juan José Campanella anticipó su próxima película

En diálogo con Ricardo Guazzardi y su equipo, Juan José Campanella estuvo presente en el programa El Sillón de Rivadavia para hablar sobre su camino en el mundo del cine. Además, dio un adelanto de sus próximos proyectos y se expresó sobre la situación actual de la industria cinematográfica.



En medio de un recorrido por sus grandes éxitos, el director y guionista fue consultado por la película preferida de su repertorio, a lo que confesó que no puede elegir una sola.

“Para el que trabaja en esto, todas las cintas son iguales. A veces lo puedo elegir más por la experiencia que fue filmarla o por la artesanía, lo que nos costó. Por ejemplo, Vientos de agua o Metegol fueron los dos proyectos más difíciles que hice en cuanto a producción. Ahora, en cuanto al cariño que le tengo a un filme, creo que son todos iguales. Cada película que hago es una que la pienso y quiero mucho. No las hago al ‘tun tun’ para ver qué pasa”, expresó.

Respecto a cómo está funcionando el teatro hoy en día, el cineasta confirmó que “está bastante bien, pero todo es relativo. La verdad es que la actividad cayó bastante en el último mes. Se empieza a notar el ‘No hay plata’”. Y agregó que “tanto Parque Lezama como Tarico con the Rotemberg fueron elegidos por el público y bastante bien le va. De hecho, Parque Lezama este lunes que pasó llenó la función”.

Televisión: los proyectos de Campanella



En cuanto a sus proyectos televisivos, contó que actualmente está en Nueva York, Estados Unidos, para grabar un episodio de La ley y el orden: unidad de víctimas especiales. “Es una serie que quiero mucho, en la que estoy desde la segunda entrega y que ahora está en la temporada 25. La acaban de renovar otro año más, así que esto sigue y sigue”, reveló.

En ese sentido, fue consultado por el terremoto que sacudió Nueva Jersey y se sintió también en la Gran Manzana. “No sentí nada, ninguno de nosotros lo sintió. Estábamos filmando a 50 minutos de Nueva York, en Nyack. Por suerte los que estaban acá, como mi hija, sí lo sintieron, pero no hubo destrozos ni heridos”.



Por último, confesó que tiene dos proyectos cinematográficos en mente. “Tengo muchas ganas de hacer Parque Lezama (foto) en cine, pero estamos tratando de conseguir los derechos, que no están tan libes como sí lo estaban los de la obra de teatro”, explicó el cineasta.

«Parque Lezama», obra de teatro con Eduardo Blanco y Luis Brandoni.



El segundo es un proyecto junto con Eduardo Sacheri, que se centra en la unión de todos los cuentos del escritor: “Es una amistad de dos hombres desde que son chiquitos hasta el geriátrico. Es toda una vida”, adelantó.



Sobre el mismo, también confesó que en un principio había quedado en “stand by” por la situación del cine. “No tengo ganas de hacer una película para que vaya directamente a la televisión. Hoy en día, las ventanas (el tiempo que tiene una película para estar en el cine) están planteadas así”, contó.

“Me afectó mucho la crisis por la que está pasando el cine, por eso me he enfocado más en la televisión y en el teatro”, concluyó al respecto.

Campanella, director de clásicos

Ganador en 2010 del Premio Oscar a Mejor Película Internacional por “El secreto de sus ojos”, Campanella es conocido principalmente por su carrera en cine como director y guionista en las películas “El mismo amor, la misma lluvia” (1999), “El hijo de la novia” (2001), “Luna de Avellaneda” (2004), la mencionada “El secreto de sus ojos” (2009) y “Metegol”. También fue uno de los productores y supervisores de la película “Belgrano” (2010), dirigida por Sebastián Pivotto.​

“El hijo de la novia” fue nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa, al igual que El secreto de sus ojos, que sí obtuvo el premio en 2010​ y más tarde fue adaptada en 2015 con el título Secret in Their Eyes.

En televisión ha sido creador, director y guionista de las series Vientos de agua (2006), El hombre de tu vida (2011-2012) y Entre caníbales (2015). En Estados Unidos ha dirigido algunos capítulos de series como Law & Order: Special Victims Unit, House M. D. y Halt and Catch Fire.