La Charo llega a la Patagonia para presentar Areté, el disco de cantos originarios que marcó su regreso a la música electrónica

Como una hechicera con su bonete guaraní, La Charo cautiva con su voz y mantiene vivo a través del canto las lenguas originarias.

La Charo regresa a la Patagonia para presentar Areté, su cuarto álbum de estudio, un original trabajo de nueve canciones con el que decidió volver a experimentar con la música electrónica y cruzarla con cantos en lenguas ancestrales del sur de América: en Areté no hay una sola palabra en español.

Charo Bogarín ofrecerá una serie de shows este fin de semana, que comenzarán este viernes, a las 21, el teatro El Arrimadero, de Neuquén; seguirá mañana sábado, a las 21, en Casa Machaca, de Bariloche; el domingo, a las 21, en Casa del Bicentenario, de El Bolsón; el viernes 6, a las 21, en la Biblioteca Osvaldo Bayer, de Villa La Angostura; y el domingo 8, a las 21, en Espacio Trama, de San Martín de los Andes.

Las nueve piezas de Areté, un vocablo guaraní cuya traducción al castellano sería “tiempo verdadero”, que alude alegóricamente a una festividad propia de esa cultura llamada Areté Guasu”, se suceden en idiomas qom, guaraní, ache guayaki, tehuelche, mapuche y selk`nam al ritmo de una electrónica generada por la dupla de productores compuesta por Juan Sardi, quien además aporta pistas y aerófonos, y Juan Blas Caballero, más las voces de Ema Cuañeri y la cantora mapuche-tehuelche de la barilochense Carina Carriqueo, el coro de niños guaraníes de Yryapu y de la comunidad Ache Guayaky.

En un intercambio escrito con Diario RÍO NEGRO, La Charo, quien junto al productor y multiinstrumentista Diego Pérez, supo dar forma a Tonolec, el original proyecto que fusionaba la electrónica, el folclore argentino y el canto toba y guaraní, habló de los shows que ofrecerá en la región, de su flamante trabajo

P: Cómo van a ser los shows que vas a ofrecer en esta gira patagónica, banda.: repertorio, etc.

R: Estaré presentando mi cuarto álbum de estudio titulado Areté, que significa Tiempo Verdadero en lengua guaraní: son nueve cantos en lenguas originarias de territorio argentino, pero también brasilero y paraguayo. Estaré con mi set de pistas, cuatro venezolano y bombo legüero. Será un recorrido íntegro por mis canciones de los álbumes anteriores, el homenaje a Mercedes Sosa, y por supuesto canciones de mi autoría.

P: ¿Cómo es la historia de Areté: qué te motivó a hacer un disco como el que resultó?

R: Quise volver a mis raíces musicales, que es la fusión de la electrónica con los cantos nativos. A los cantos en lengua guaraní y qom, sumé los cantos en lengua tupi guaraní, aché guayaky, tehuelche, mapuzungun y selknam. Fueron versiones gestadas desde antes de la pandemia, cocinadas a fuego lento.

P: ¿Cómo fuiste encontrado las canciones que le terminaron de dar forma?

R: Las canciones que versiono en lengua tehuelche y mapudungun las aprendí en mi faceta de actriz, en Neuquén, protagonizando el largometraje de Aymara Rovera, encarnando a la cantora y referente cultural musical Aimé Painé. Para encarnar el personaje tuve que estudiar su canto, de mujer mapuche y tehuelche.

Con Arteté quise volver a mis raíces musicales, que es la fusión de la electrónica con los cantos nativos. Fueron versiones gestadas desde antes de la pandemia, cocinadas a fuego lento». La Charo

Como artista que difunde desde hace 25 años las lenguas originarias a través de las composiciones propias y de las versiones de otros cantos de las comunidades, me pareció una bendición poder hacer ese personaje que me abrió las puertas al universo musical del territorio patagónico. Por otra parte, las canciones qom y guaraní algunas son creaciones nuevas y en colaboración con otras artistas de pueblos originarios, algunas son versiones de composiciones de cantoras hermanas.

P: ¿Y cómo aparecieron en el disco las voces de Ema Cuañeri y Carina Carriqueo?

R: Las conozco a ambas desde hace años en este camino musical, y las admiro mucho. Creí que debían estar en este álbum como referentes del canto mapuche y qom. Ema Cuañeri, de Formosa, aporta dos canciones transmitidas por su padre, que son un canto de poder para las mujercitas que se inician en la vida adolescente, cuyas abuelas las esperan a las gurisitas afuera del rancho y le cantan Ialole! Ialole! Hijita mía , hijita mía cual mantra. Y aporta un segundo canto que es de sanación. Un canto para curar: Eikanoi. A estos cantos agregue letra y música y a Ema le gustó muchísimo la versión de coautoría. En el caso de Carina Carriqueo, aportó el canto de cuna selknam del disco. Un aporte enorme al cancionero indígena y a la revitalización de esta lengua en peligro de extinción.

Cada vez que canto en algún lenguaje de pueblos originarios, reconecto con mi ADN nativo, de mujer guaraní». La Charo

P: ¿Cómo lo definirías en cuanto a su música y a sus letras, qué disco sentís que terminó resultando?

R: Areté es un disco bailable, luminoso, con música electrónica, que también suena a pop, a folclore, a techno.

P: ¿Cómo te resultó interpretar los diferentes lenguajes originarios?

R: Creo que cada vez que canto en algún lenguaje de pueblos originarios, reconecto con mi ADN nativo, de mujer guaraní. Como artista me gusta expandir horizontes y es un hermoso reto cada vez que me toca aprender un canto en lengua quechua, en lengua qom, en selknam! Tengo facilidad para estos lenguajes.

P: ¿Y cómo fue el encuentro de esos cantos, pensados para otro tipo de instrumentación y de circunstancia, con las instrumentaciones del pop y la música electrónica, cómo trabajaron esa fusión?

R: El sonido de Areté fue cuidadosamente diseñado por dos productores musicales: por un lado, Juan Sardi, músico de La Charo y productor musical, oriundo de Ushuaia, radicado en Mar del Plata con quien elaboramos esta idea del disco ya cuando estaba filmando aquí en la Patagonia Soy Aimé ; y del productor de mi segundo álbum “Legado” (homenaje a Mercedes Sosa) Juan Blas Caballero, otro crack del medio musical. Ambos realizaron un trabajo enorme entendiendo por donde pasaba mi idea estética de este disco y potenciando cada canto, cada composición inédita, cada colaboración musical. ¡Para colmo de buenas, este álbum tiene Vinilo! De manera que amantes de formatos vintage, a prepararse para poner en su bandeja Areté y disfrutar de estos cantos, que espero les resulten tan maravillosos como a mí.