Nación detectó sobreprecios del 4.200% en Discapacidad y citan a empresarios a indagatoria

Una auditoría del ministerio de Salud en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó que el Estado pagó sobrecostos de hasta el 4.239% en insumos básicos como sillas de ruedas y prótesis. La magnitud del hallazgo derivó en una causa judicial que esta semana inicia una ronda clave de indagatorias para empresarios y exdirectivos del organismo.

El informe oficial compara los valores facturados durante la gestión anterior con los precios de mercado. En algunos casos, la diferencia es de 42 a 1: el organismo abonaba montos millonarios por elementos ortopédicos que cuestan una fracción del valor declarado.

El «Club de las Ortopedias»: cómo funcionaba el esquema en Discapacidad y cómo siguen las indagatorias

La Justicia, a través del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, investiga el sistema de Prestaciones de Alto Costo (PACBI). Según la acusación, este mecanismo permitía que un grupo reducido de empresas concentrara la mayoría de las compras de alto valor y se utilizaban las contrataciones directas usando vías de excepción para evitar licitaciones públicas y asignar fondos de forma discrecional.

Solo una de las firmas involucradas facturó $7.900 millones bajo esta modalidad.

A partir de este lunes 11 de mayo, los principales sospechosos deberán declarar ante la justicia federal. La lista incluye a dueños de firmas que operan en todo el país y proveen insumos a las delegaciones provinciales:

Lunes 11: Osmar Caballi , contador y exdirector general de ANDIS. Es socio de Farma Salud , firma bajo sospecha por cobros indebidos.

, contador y exdirector general de ANDIS. Es socio de , firma bajo sospecha por cobros indebidos. Martes 12 y Miércoles 13: La familia Sagués (Mariano, Christian, Vicente y Lucas), propietarios de una de las ortopedias más beneficiadas por el organismo.

La (Mariano, Christian, Vicente y Lucas), propietarios de una de las ortopedias más beneficiadas por el organismo. Jueves y viernes: Humberto Maone (MED-EL) y los directivos de Ortopedia Bernat.

También están bajo la lupa las empresas Ortopedia Alemana, New Farma y Profarma, que habrían formado parte del núcleo de proveedores con acceso directo a los fondos de la Agencia.