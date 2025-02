La obra «Danzón Park» llega al Alto Valle de la mano de la compañía platense Llevaitrae

La compañía platense Llevaitrae llega a la región con una original adaptación de “Danzón Park o la maravillosa historia del Héroe y el Traidor”, del dramaturgo mendocino Arístides Vargas. La obra, que ayer comenzó su periplo en la sala Quetrén, de Río Colorado; volverá a escena este viernes, a las 21.30 en La Ronda del Árbol (Ingeniero Bichi 20, Regina. Anticipadas $6.000, en puerta $8.000), mañana sábado a las 22 en Deriva Teatro (Sarmiento 809, Neuquén. Anticipadas: $8.000. En puerta $ 10.000.) y el domingo a las 22 en Casa de la Cultura (9 de Julio 1043, Roca. Anticipadas $10.000, en puerta $14.000).



Dirigida por Martha Bugiolachi, actúan Fede Conde; Catalina Urrutia; Paloma Cecilia; y Facundo Gaggiotti. La música en vivo es interpretada por Robin L.G. Rubert. El vestuario es de Río Zafiro y el diseño de luces, fundamental en la puesta en escena, es del propio Fede Conde.

«Danzón Park»: la obra, la compañía



“Danzón Park o la maravillosa historia del Héroe y el Traidor” es una tragedia en un acto; alrededor de los retazos de un héroe retirado y sus cavilaciones; una tía amante de la guerra, un joven soldado y una esposa dormida. Aquí los personajes se embarcan en un fatídico sueño que los devolverá al campo de batalla, pero ¿qué queda después de una guerra?



Llevaitrae es una compañía de teatro independiente gestada en La Plata, Berisso y Ensenada. Conformada por artistas provenientes del teatro, la danza, la música y la acrobacia, que después de compartir distintos espacios vinculados a las artes escénicas decide emprender este, su primer proyecto estrenado en agosto del año pasado, presentaron en distintas salas de la ciudad de La Plata y en el festival Teatro x la Identidad y con el que por primera vez sale de gira.



La puesta en escena surge de la búsqueda de un material para representar”, cuenta la roquense Paloma Cecilia, radicada en La Plata desde hace diez años. “Con los demás integrantes de la compañía hacíamos un taller de teatro y después con algunos también comenzamos en la Escuela de Teatro de La Plata. Estábamos toda la semana viendo, haciendo y pensando teatro, y bueno, eso es como que nos impulsó también a encarar este proyecto”.



Y de las ganas de producir y de empezar a hacer teatro de manera independiente surgió la idea de buscar una obra, pero no cualquier obra, sino una que se adecuara a la cantidad de personajes a partir de los integrantes de la compañía y que además les cerrara su dramaturgia. Así, dieron con ‘Danzón Park’, que Paloma define “como muy poética, muy metafórica que nos daba lugar a trabajar la interdisciplinariedad en la misma obra”.



La puesta de Danzón Park incluye música, danza y ciertos aspectos circenses característicos de la compañía platense. “Nosotros también venimos del palo de la danza, la acrobacia, del circo y esta es una obra que se presta mucho para trabajar desde las imágenes, desde la plasticidad de los cuerpos”, explica la actriz. “Y eso fue lo primero que proyectamos: la posibilidad de llevarla a otro plano, que no quede solamente en el texto dicho, sino que también corriera por otro lado, acompañando y completando el sentido de la obra, toda la posibilidad corporal que nos proponía la obra”.

Una puesta muy particular



Si bien es una obra de texto, Danzón Park casi no tiene didascalias, que son las indicaciones del autor para las puestas en escena. Entonces nos daba como mucha libertad. Y nosotros, bueno, desde la investigación y desde la búsqueda de poder incorporar un teatro más físico, fuimos dándole forma para ese lado. Enseguida, ya, antes incluso de empezar a investigar, ya nos la imaginábamos de esta manera”, cuenta Paloma.



La obra, de manera muy poética, muy metafórica, va trabajando sobre la historia de qué es ser héroe de una guerra que ya no existe, que ya no está, y también de qué es ser un traidor y de cómo ambos se necesitan mutuamente. Para que exista la figura del héroe tiene que existir la figura del traidor, y viceversa”, resume la actriz nacida en Roca y radicada desde hace diez años en la ciudad de La Plata.

“Al estar esta figura de la mujer que camina dormida también se da lugar a un tipo de narrativa no diría poética, pero sí muy de ensoñación, muy onírica. Se abre un espacio muy onírico que también es parte de la obra y de la trama”, revela.



La escenografía es por demás austera: un sillón y el chelo con el que Robin L.G Rubert, ejecuta la música en vivo que termina de darle sentido a la puesta. “Dentro de la escena, él va musicalizando todo en vivo. Todo lo demás lo construimos mediante figuras, mediante el cuerpo, delimitando los espacios de manera coreográfica. Tiene mucho de coreografía la puesta en escena. Hay momentos en los que el texto va a correr por un lado, mientras que los cuerpos van a estar en otras imágenes, generando otra imagen. En ese sentido, es muy polisémica también”.

El elenco de Danzón Park, junto a la directora Martha Bugiolachi.



Para Paloma Cecilia, el sentido de la puesta de Danzón Park que propone la compañía platense se terminó de constituir cuando incorporaron al chelista. “Hay algo ahí con el trabajo de los sonidos y también de la música que van construyendo sentido. Cada actor y actriz hizo un trabajo de composición para que cada personaje tenga su propio leitmotiv, por ejemplo. Entonces va generando ahí ciertos climas y ciertas escenas. La obra está propuesta para que sea en un acto, entonces no es que va cambiando ni tiene un corte, pero sí hay algo con la música que se va generando de estos momentos como si fueran cuadros».



Otro aspecto técnico determinante de la puesta es la iluminación, a cargo de uno de los actores de la compañía. “La obra tiene un tipo de iluminación más del ámbito de la danza, el circo, que son laterales, y no tanto desde arriba como suele ser en el teatro. La iluminación lateral va tiñendo las escenas de un modo muy particular.