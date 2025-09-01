La renovación constante de Fundación Cultural Patagonia

La historia de Roca y su crecimiento artístico, está gestionada por numerosas instituciones que aportaron y aportan para que el cambio cultural sea continuo. Una de estas es Fundación Cultural Patagonia (FCP), con 35 años de trayectoria y conducida por el Arquitecto Norberto Rajneri, que propone una renovación constante tanto en sus elencos como en sus producciones artísticas.

FCP posee hoy cinco salas de variadas características, para diversificar sus propuestas y sumar públicos específicos. Con 16 elencos, FCP hace más de 50 espectáculos por año, además de festivales nacionales e internacionales. El nacimiento de FCP y Ciudad de los Artes es uno de los más ambiciosos proyectos culturales, comparable con pocas propuestas similares, tanto en nuestro país como en el mundo. Eso es un orgullo para Roca.

El Presidente de FCP, Norberto Rajneri comparte su visión del desarrollo de FCP: “Alcanzar a la mayor cantidad de espectadores es una parte primordial de nuestra misión desde que iniciamos nuestras actividades en 1990. La oportunidad de compartir con personas de todas las edades y que el arte sea un vehículo para el disfrute, la sanación o el despertar de vocaciones, va a depender de cada encuentro”.

Bailando con el alma



Verónica Arévalo es la directora del Ballet Clásico y Contemporáneo FCP y conoce la pasión por su trabajo desde muy pequeña. A muy pocos días del estreno del ballet “Don Quijote”, Verónica habló con RN y nos contó sus reflexiones.

Verónica Arévalo es la directora del Ballet Clásico y Contemporáneo FCP.



A través de tu experiencia ¿qué aporta FCP al crecimiento de Roca?

– FCP nos acerca al hecho artístico, el cual es necesario para conmover, concientizar y mantener despiertos los sentimientos que nos hacen humanos. Con cada puesta, FCP transforma en bienestar la vida de su público. Parafraseando a la Crítica de Arte, Fontanals Cisneros: “Una ciudad que invierte en Arte, invierte en el corazón de su gente. Las ciudades que priorizan el Arte, crean ciudadanos que piensan y sienten con mayor intensidad”.

¿Qué aportó y aporta la ciudad de Roca a tu crecimiento como artista y a FCP?

– FCP es la casa que me vio crecer y que me permite realizarme como artista, el cual tiene que ver con la generosidad de trascender a través de las obras. Detrás de cada obra hay una carga de significado y empatía y una necesidad de conectar con las almas. Agradecida a los que gestaron la entidad y a Roca que me acogió como artista.

La búsqueda de la excelencia



Formado, primero como pianista y luego como director, Fabrizio Danei es el Director de la Orquesta Sinfónica FCP, que este año cumple 10 años. Pronto estrenará “Un homenaje al cine toma dos”. Fabrizio comparte sus reflexiones de Roca y FCP.

Fabrizio Danei es el director de la Orquesta Sinfónica FCP.



¿Qué aporta FCP al crecimiento de la ciudad?

– FCP abarca muchas ramas del arte y su vocación de difundir al más alto nivel artístico sus disciplinas, no solo en Roca sino en todos los lugares a los que alcanza. Íntimamente ligada desde su creación al IUPA, es incentivo para muchos jóvenes que se aventuran en la experiencia artística. FCP respira arte, llega a todo el público posible y está basado en la búsqueda de la excelencia, para que FCP sea un orgullo de Roca.

¿Que aportó FCP a tu crecimiento como músico?

– FCP ha sido para mí un pilar en mi desarrollo como pianista y director. Su influencia no se limitó a brindarme un espacio, sino que me permitió vivir la música con grandes artista y docentes. También me abrió la posibilidad de acceder a un repertorio variado y de valorar la música no solo como expresión artística, sino como herramienta de transformación cultural y social.