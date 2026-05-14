Gaido anunció licitaciones para un parque solar y un nuevo polo industrial

El intendente Mariano Gaido aprovechó su participación en la jornada “El rol de Neuquén en el mercado energético mundial” para desplegar una serie de anuncios que marcan el rumbo de la ciudad para los próximos años.

Entre gestión ambiental, energía renovable y desarrollo industrial, el jefe comunal trazó un plan que busca darle al municipio la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento que traccionan Vaca Muerta y la economía regional.

En materia ambiental, Gaido anunció que el municipio licitará junto con la provincia un centro ambiental para el tratamiento de la basura de la Confluencia, con una planificación que apunta a los próximos 30 años. La referencia para el proyecto fue el modelo de centros ambientales de Tokio, que el propio mandatario visitó durante su gestión para buscar el mejor ejemplo de sustentabilidad urbana.

Esta iniciativa busca dar previsibilidad a uno de los servicios esenciales de la ciudad a largo plazo. El centro ambiental para el tratamiento de residuos entrará en licitación con estándares que el jefe comunal comparó con los de la capital japonesa en términos de eficiencia.

En el plano energético, el jefe comunal confirmó que en los próximos 30 días el municipio licitará su primer parque solar, con una potencialidad total de 150 megavatios de energía limpia. El intendente resaltó que el tratamiento de la basura y la sustentabilidad están entre las prioridades absolutas de la actual administración municipal.

Energía renovable y tecnología internacional

El esquema prevé que el municipio tome para sí los primeros 10 megas, mientras el resto queda abierto a la inversión del sector privado para potenciar el pulmón económico de la capital. La iniciativa incorpora tecnología de eficiencia energética desarrollada en asociación con Huawei, contacto que surgió durante el reciente viaje oficial realizado a China.

El anuncio de mayor impacto para el sector empresarial llegó hacia el final de la exposición con la confirmación de un nuevo proyecto de gran escala. En junio, Gaido presentará junto al gobernador Rolando Figueroa un nuevo parque industrial ubicado en las 8000 hectáreas incorporadas recientemente al ejido.

Este espacio se ubica en tierras que se sumaron a la ciudad a través de una ley aprobada por la Legislatura hace dos años. El nuevo parque tendrá un sesgo explícitamente local, ya que durante los primeros tres meses la preinscripción será exclusiva para las empresas neuquinas.

“Este parque industrial está pensado y planificado para que sea primero para la provincia”, subrayó el intendente al explicar el alcance de la prioridad para firmas regionales. El objetivo es fortalecer el tejido productivo local antes de abrir la convocatoria a otros sectores nacionales.

Fomento a la innovación tecnológica regional

Gaido cerró su presentación vinculando todos estos proyectos con la consolidación del Polo Científico Tecnológico y el Instituto Vaca Muerta. Se trata de dos iniciativas que el municipio impulsa junto con operadoras del sector e instituciones académicas para fomentar la innovación tecnológica regional.

Estos proyectos incorporan herramientas de vanguardia como la robótica y la inteligencia artificial, aplicadas como soluciones concretas para el desarrollo productivo de la zona. El mandatario destacó que estas obras representan una realidad tangible a partir del trabajo conjunto en los edificios que se llevan adelante.

Consolidación del ecosistema científico e industrial

La ciudad busca construir un ecosistema institucional, científico e industrial que le permita estar a la altura del dinamismo actual. El crecimiento proyectado exige que la capital esté preparada para las demandas de la principal cuenca hidrocarburífera del país.

Finalmente, el jefe comunal describió el balance de su gira por Japón y China como un paso fundamental para conseguir el financiamiento y la tecnología necesarios. La firma de estos proyectos de infraestructura resiliente marca el inicio de una nueva etapa de desarrollo regional.