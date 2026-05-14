Quién era el hombre que murió en el choque frontal sobre Ruta 22 en Cervantes este jueves: tenía 64 años

Un trágico incidente vial se registró este jueves 14 de mayo en Cervantes. Un hombre murió después de un impacto frontal sobre la banquina de la Ruta 22. Quién era la víctima fatal.

Según informó a Diario RÍO NEGRO el comisario José González, jefe de la Regional II de Roca, el siniestro ocurrióminutos después de las 10.30 en el kilómetro 1165 de la ruta nacional, a la altura del barrio Colonia Fátima.

El impacto frontal se produjo entre un Ford Focus -que circulaba de oeste a este- y un Peugeot 307, que iba en sentido contrario.

Si bien el choque se encuentra bajo investigación, se difundió un video en redes sociales en donde se puede apreciar el momento del impacto que surge en un sobrepaso de un camión por parte del Peugeot.

Si bien tanto el vehículo que se había cruzado de carril como el que venía de frente se salieron de la calzada para evitar el impacto, terminaron colisionando de forma frontal en la banquina.

Foto: Gentileza Miguel Ángel Gutierrez (Facebook).

Producto del incidente vial, el conductor del Focus murió en el acto. Según pudo confirmar este medio a través de fuentes ligadas al caso, la víctima fatal fue identificada como Omar Edgardo Moreno, de 64 años y era oriundo de Cervantes.

Qué se sabe de los sobrevivientes del choque fatal en Ruta 22

Fuentes oficiales del hospital López Lima resaltaron que aún restan conocer los resultados de los estudios que se le realizó a cada herido, pero adelantaron que hay una paciente que se encuentra más comprometida.

Se trata de una mujer que fue ingresada intubada a quirófano para ser sometida a una intervención. Por el momento, se desconoce si era quien iba como acompañante de la víctima fatal o no.