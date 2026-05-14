Desde Bariloche hasta Las Grutas: Río Negro presentó sus grandes atractivos para el invierno

El Gobierno de Río Negro presentó en Neuquén su temporada turística de invierno 2026 con una propuesta integral que combinó nieve, fauna marina, gastronomía y paisajes naturales de las distintas regiones provinciales.

La actividad fue organizada por la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR) y reunió a profesionales del sector turístico, prestadores de servicios y medios de comunicación, con el objetivo de promocionar los principales atractivos rionegrinos de cara al próximo invierno.

Además de los tradicionales destinos cordilleranos como Bariloche, El Bolsón y Dina Huapi, la provincia puso especial énfasis en la temporada de avistaje de fauna marina en la costa atlántica, incorporando un espacio inmersivo con imágenes y experiencias digitales para los asistentes.

«Río Negro resume las bellezas patagónicas»

Durante la presentación, el director ejecutivo de ATUR, Diego Piquin, destacó la importancia de acercar la oferta provincial a los mercados regionales.

«La Provincia propone a los profesionales de turismo de nuestros principales mercados que conozcan de primera mano los productos de todo el territorio y puedan ofrecer nuevas propuestas. Tenemos escenarios maravillosos y excelentes servicios en las cuatro regiones. Río Negro resume las bellezas patagónicas en un mismo lugar», sostuvo.

La propuesta incluyó espacios específicos dedicados a la estepa y al valle, con experiencias vinculadas al turismo rural, la producción regional y la gastronomía, ampliando así la diversidad de opciones más allá de la nieve.

La costa atlántica se prepara para la temporada de fauna marina

Uno de los ejes centrales de la presentación fue el inicio de la temporada de fauna marina en el Golfo San Matías, donde cada invierno se desarrollan actividades de avistaje y turismo de naturaleza.

Desde Las Grutas hasta San Antonio Oeste, la costa rionegrina vuelve a posicionarse como uno de los principales destinos del país para el contacto con la vida silvestre.

Ballenas, delfines y lobos marinos

Entre junio y octubre se desarrollarán las excursiones de avistaje embarcado de la Ballena Franca Austral en Las Grutas, el puerto de San Antonio Este y Punta Colorada, cerca de Playas Doradas.

Las salidas parten desde distintos puntos de la costa y permiten observar ejemplares en su hábitat natural, junto con delfines y otras especies marinas.

En cercanías de Viedma, el Área Natural Protegida Punta Bermeja alberga una colonia permanente de más de 4.000 lobos marinos de un pelo, visibles desde miradores ubicados sobre los acantilados.

A pocos kilómetros, en Balneario El Cóndor, se encuentra además la colonia de loros barranqueros más grande del mundo.

Islote Lobos y el turismo responsable

Otro de los puntos destacados fue el Parque Nacional Islote Lobos, ubicado en el Golfo San Matías, donde entre septiembre y marzo conviven pingüinos de Magallanes, flamencos australes, gaviotines reales y lobos marinos.

El acceso se realiza por la Ruta Nacional 3 hacia Sierra Grande y Playas Doradas, desde donde parten embarcaciones hacia los islotes.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que todas las actividades se desarrollan bajo estrictos protocolos de conservación y respeto por el ecosistema marino, buscando garantizar un turismo sustentable y responsable.

La cordillera, lista para recibir el invierno

La región andina volverá a ser el principal polo turístico invernal de la provincia. Bariloche concentrará nuevamente la mayor actividad con centros de esquí, hotelería, propuestas gastronómicas y excursiones en la nieve.

En tanto, El Bolsón reforzará su perfil vinculado a la naturaleza, la producción artesanal y el bienestar, con el centro de esquí Perito Moreno como una de las alternativas en crecimiento dentro de la Comarca Andina.

Por su parte, Dina Huapi se consolida como una puerta de entrada tranquila al circuito cordillerano, con vistas al lago Nahuel Huapi y una oferta cada vez más amplia de alojamientos y actividades al aire libre.