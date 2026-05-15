Cuándo empiezan los minibuses eléctricos a recorrer la costa de Neuquén

Desde el lunes, los ramales del COLE que van a la costanera del río Limay formarán parte de los recorridos urbanos. Lo anunció el municipio cuando pusieron en marcha los buses turísticos de dos pisos, con techo descapotable, para los tours por la ciudad. La novedad fue adelantada por el intendente Mariano Gaido, en rueda de prensa.

«La semana que viene estaremos inaugurando los colectivos eléctricos» dijo el jefe comunal, en tanto el secretario de Turismo y Desarrollo Social, Diego Cayol, agregó los detalles: será el lunes y tendrá una de sus cabeceras en el Polo Científico Tecnológico. La otra cabecera será la península de Hiroki.

El otro ramal saldrá desde la zona de Valentina norte rural, circulará por la costanera del río Limay en la zona del balneario, llegará por la costa hasta el Sandra Canale, avanzará hasta Río Grande y tendrá paradas en la Isla 132 y en Hiroki. La cabecera será en el balneario de Valentina y en Hiroki.

El que sale desde la zona de la meseta, recorrerá la Soldi desde el Polo Cientifico Tecnológico hasta llegar al Parque Norte, bajará por avenida Argentina hasta el Parque Central y luego hará el ingreso por el balnearioRío Grande, Isla 132, hasta Hiroki.

Serán recorridos urbanos con paradas y el pasaje se abonará con la SUBE con el valor de los otros tramos (1.390 pesos), aunque su función será complementaria a la de los buses turísticos de dos pisos, que hacen recorridos punto a punto desde la Olascoaga hasta los sitios históricos, organismo y paseos agrestes de la ciudad.

Aunque forma parte de la flota de COLE -de 216 coches- son más chicos para circular por las calles que bordean el río y llevan hasta 20 personas, incluidos los 10 pasajeros parados. Los minibuses son eléctricos y tienen una autonomía de hasta 200 kilómetros.

La recarga eléctrica se hará en la base de la concesión urbana de Koko y y Tigre Iguazú, en Cipolletti. Con la inauguración de los nuevos recorridos del transporte costero, se especulaban anuncios como una nueva zona de recarga en Neuquén capital.

Los recorridos se extienden a lo largo de 30 y 32 kilómetros según el ramal. En total son ocho unidades que funcionarán en el horario diurno.

Los minibuses eléctricos fueron encuadrados como parte del servicio urbano de transporte de la actual concesión de COLE, expediente que se aprobó en el Deliberante durante la primera sesión de mayo. Según se explicó, los cambios incluyeron la modificación de los cálculos de la ecuación de concesión (para incorporar los parámetros eléctricos), realizados en base a los parámetros de los coches a combustión convencional.