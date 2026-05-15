Necrológicas de hoy, viernes 15 de mayo de 2026

Di Tullio, Angela Lucia Nuestra madre Ángela fue vecina de la calle los Aromos en Alta Barda y profesora titular de Gramática y Lingüística del Departamento de Letras de la Universidad del Comahue. A sus amigos, compañeros y vecinos les agradecemos por sus saludos en esta día tan triste. Ella falleció el 13 de mayo de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires.

NAVALES, HECTOR ANTONIO (15-05-1912- 15-05-26)A 14 años de tú partida junto a Dios, estás siempre en mí.Te Amo, te extraño, Marta, tú compañera de la vida

QUILODRAN, OSCAR ELIAS Falleció en General Roca el 10/05/26 a los 77 años. Sus hijos Marcelino y Nazareno, su nieta Lila, sus hermanas Alicia, Angelica, Patricia y Claudia, sus cuñados Carlos Borelli y Moisés Tabilo, sobrinos y demás familiares, participan con profundo dolor su inesperado deceso y comunican, que sus restos fueron velados en empresa Cueto e inhumados el 11/05/26 en el cementerio local

LEON, JOSE RUBEN Falleció en Neuquén el 13 de mayo de 2026 a la edad de 85 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos fueron velados en sala F de calle Godoy 522 e inhumados a las 16 hs del dia 14 de mayo en el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

REINOSO, MIRTA ESBELTA Falleció en Neuquén el día 13 de Mayo a la edad de 87 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados ayer a las 17:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén.

SCHERGER, DOMINGO IGNACIO Falleció en Neuquén el día 14 de Mayo a la edad de 75 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos serán inhumados a las 17 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.