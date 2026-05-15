Minería en Neuquén: estudian cambios para acelerar una de las leyes que presentó Rolando Figueroa

Los proyectos para modificar y actualizar las reglas de juego del sector minero de Neuquén todavía son materia de análisis en la comisión de Energía de la Legislatura, en la que ingresaron por impulso del Gobierno en marzo pasado.

Las iniciativas fueron presentadas por el gobernador Rolando Figueroa como parte de un plan para reactivar la minería en la provincia, incluso, de manera vinculada con la actividad hidrocarburífera que se desarrolla en Vaca Muerta.

Una de las leyes que envió el Ejecutivo es la del nuevo Código de Procedimiento Minero, que tiene como finalidad reemplazar el actual, vigente desde 1975.

La otra, en tanto, pretende instaurar un régimen de regalías específico para que este tipo de explotaciones abonen al Estado provincial una tasa de entre 2% y 3% sobre el valor boca mina.

Los proyectos mineros, en proceso de análisis

Damián Canuto (PRO), presidente de la comisión de Energía, indicó que ambas propuestas recibieron tratamiento en las primeras reuniones del cuerpo este año.

Desde entonces, dijo, comenzó un proceso de análisis, en el que se le dio tiempo a cada uno de los bloques participantes de la comisión para que estudien los proyectos y pongan a consideración sus inquietudes.

«El más complejo es el código minero, aunque son proyectos que van íntimamente ligados. El de regalías es más breve, por lo que posiblemente lo pongamos a consideración durante los próximos días y tal vez podamos llegar a un despacho», precisó el diputado que forma parte del oficialismo.

Indicó que la comisión ya le solicitó información al ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, y a la dirección provincial de Minería, establecida como autoridad de aplicación.

Canuto explicó que la idea es trabajar sobre la «extensión» del nuevo Código de Procedimiento y lograr una versión «más compacta», unificando algunos de los artículos que en la redacción oficial fueron por separado. «El objetivo, al menos desde mi posición, es poder sintetizarlo», precisó.

El nuevo código introduce la tramitación electrónica de los expedientes mineros, endurece los plazos de inactividad para las peticiones de explotación y, como informó Diario RÍO NEGRO, eleva a rango de ley disposiciones ambientales que no son reconocidas como tales en la norma actual, la 902, de hace 51 años.

Proyectos mineros: las regalías que cobraría Neuquén

Sobre el proyecto de regalías, indicó que al ser más corto existe posibilidad de avanzar a mayor velocidad. «Tal vez podamos conseguir un despacho antes del receso invernal«, anticipó el legislador.

El esquema que propuso el Gobierno se aplicaría «sobre el valor boca mina de la totalidad de los minerales extraídos».

Cuando los productos minerales sean sometidos a procesos de elaboración fuera del territorio provincial, la regalía a cobrar será del 3%. En cambio, si los procesos intermedios o finales transcurran dentro de Neuquén, el porcentaje bajará a 2%.

El diputado del PRO adelantó que ambas iniciativas tendrían que pasar luego por la comisión de Asuntos Constitucionales, como sucede con todas las leyes que se presentan en la Legislatura, aunque consideró que lo más importante será el despacho que se pueda conseguir en la de Energía.

La gestión de Figueroa viene mostrando interés sobre la expansión de la actividad, a la que promueve como un complemento, por ejemplo, de los proyectos no convencionales que se suceden en la Cuenca Neuquina.

Parte de esa intención quedó demostrada el año pasado, con la avanzada legal que realizó el Ejecutivo para retomar el control de la mina de oro de Andocollo, dejarla en manos de la empresa provincial Cormine y avanzar con una nueva licitación del yacimiento, que todavía espera fecha de concreción.