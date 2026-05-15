Santa Cruz apuesta fuerte a la minería: doce proyectos exploran uno de los distritos más ricos del país

Bajo la premisa de trabajo del gobernador Claudio Vidal de impulsar y difundir los proyectos productivos de Santa Cruz, la Secretaría de Estado de Minería participó en la Expo Minera San Juan 2026, donde destacó la importancia estratégica de la exploración para generar nuevos proyectos, extender la vida útil de los yacimientos y sostener el empleo y la inversión en la provincia.

El Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, informó que actualmente son doce los proyectos que se encuentran desarrollando tareas de exploración activa en el Macizo del Deseado, uno de los principales distritos metalíferos del país.

En detalle, se precisó que esos proyectos son El Águila, El Dorado Monserrat, El Zanjón, Cerro Bayo, La Flora, Luna Roja, Joaquín, Cerro León, La Manchuria, San Agustín, Meseta Sirven y El Pantano.

Desde el Ministerio de Energía y Minería, destacaron que este nivel de actividad representa un escenario estratégico para la provincia, no sólo por la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos mineros a futuro, sino también por el impacto que la exploración tiene en la extensión de la vida útil de los yacimientos actualmente en operación.

La minería como base del crecimiento de la provincia

En ese marco, la secretaria de Estado de Minería, Paola Pavanello —quien asumió en el cargo a fines del mes de marzo — sostuvo que “la exploración minera es la base del crecimiento futuro de la actividad y una herramienta fundamental para sostener el desarrollo económico y el empleo en Santa Cruz”.

Las declaraciones de la funcionaria, se dieron en el marco de su participación en la Expo Minera San Juan 2026, donde asistió en representación de Santa Cruz con el objetivo de promover el potencial geológico de la provincia y generar nuevas oportunidades de inversión para el sector.

La exposición reunió a empresas, proveedores, especialistas y referentes de la industria minera de distintos puntos del país y del exterior, consolidándose como uno de los principales encuentros del sector a nivel nacional, con eje en el desarrollo de proyectos, innovación y articulación público-privada.

Asimismo, Pavanello remarcó que “es histórico que hoy tengamos empresas desarrollando campañas de exploración durante mayo”, ya que “las condiciones climáticas de Santa Cruz normalmente reducen la actividad en esta época del año, por eso este nivel de movimiento refleja la confianza y el interés que existe sobre el potencial geológico de la provincia”.

“La exploración es clave para ampliar reservas, extender la vida útil de las minas en producción y también para pensar en nuevos proyectos que permitan seguir generando inversión, empleo y desarrollo para Santa Cruz”, agregó.

De la nueva Secretaria de Estado de Minería

Pavanello es abogada especializada en Derecho Ambiental y Minero, con trayectoria técnica en la actividad minera provincial. Desde 2018 se desempeñó como subsecretaria letrada de la Secretaría de Estado de Minería, participando en el desarrollo de políticas vinculadas a sostenibilidad, control normativo y articulación institucional. Cuenta además con formación en Derecho Ambiental y capacitación internacional en liderazgo económico para la minería.

Desde la cartera minera provincial señalaron que el desarrollo de la actividad minera constituye una política estratégica del Gobierno de Santa Cruz, orientada a promover inversiones, generar empleo y acompañar el crecimiento productivo, bajo criterios de control ambiental y desarrollo responsable de los recursos naturales.