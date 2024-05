Las formas de la canción chilena: Nano Stern regresa a la Patagonia con shows en el Alto Valle y la cordillera

Nano Stern, uno de los cantautores chilenos más destacados de su generación y uno de los más importantes de la canción popular chilena y latinoamericana, regresa a la Patagonia argentina para una serie de shows en lugares conocidos y otros por conocer.

Nano comenzará su recorrido este miércoles, a las 20.30, en Casa de la Cultura Roca. Mañana jueves se presentará, a las 21, en Espacio Trama, de San Martín de los Andes; el viernes, a las 21, en Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, de Villa la Angostura; el sábado, a las 21, en Teatro de la Usina del Centro Cívico – Biblioteca Sarmiento, de Bariloche; y el domingo, a las 21, en Zonda Espacio Cultural, de El Bolsón. Las entradas están disponibles en las boleterías de las salas y por sistema a través de eventbrite.com, a excepción del show en San Martín de los Andes, por entradaweb.com.

En un intercambio de preguntas y respuestas por escrito con Diario RÍO NEGRO, Nano, en viaje hacia la Argentina, contó sobre los shows en la región, sobre la influencia de Víctor Jara y Violeta Parra no solo en su música, sino en toda la música latinoamericana y adelantó su próximo trabajo.

P: ¿En qué momento te encuentra esta nueva gira por la Patagonia?

R: Me encuentro en un momento muy feliz, retomando la agenda de conciertos después de una pequeña pausa en estos primeros meses del año. Y me alegra particularmente ir a la Patagonia argentina, alejarme un poco de las grandes salas de las capitales, volver a algunos lugares donde ya he estado como Bariloche y Puelo y, por otro lado, visitar lugares que no conozco y poder presentarme por primera vez, lo cual después de casi 20 años de ruta es un privilegio y un placer.

Cantarlo a Víctor Jara sobre el escenario no se siente jamás como un ejercicio de nostalgia sino como una urgencia». Nano Stern

P: ¿Cómo serán los espectáculos que ofrecerás el próximo fin de semana?

R: Voy a estar presentándome solo con mi guitarra en una oda consciente a la austeridad, consciente de que, con una guitarra, la voz, la poesía y un puñado de historias se puede construir algo muy hermoso. Y voy muy abierto a lo que vaya proponiendo la energía de cada lugar y de sus públicos. La gracia de ir solo es que ni siquiera necesito tener un plan muy claro de lo que es lo que va a suceder en el escenario. Así que voy con ganas de sentir cada uno de esos lugares y luego ver qué hacemos entre todos.

En 2015, Nano Stern editó el aclamado “Mil 500 Vueltas”, con participaciones de Jorge Drexler, Pedro Aznar, Marta Gómez y Joan Báez.

P: Hace exactamente un año editabas Nano Stern Canta a Víctor Jara, hasta ahora tu último disco. Te hago varias preguntas al respecto: ¿Qué sentís que te pasó con ese disco tan especial, el abordar la obra de Víctor Jara para interpretarlo el modo en que lo hiciste? ¿Cómo ves el disco un año después de editado? Y por último ¿qué significa para la obra de Víctor Jara, que artistas jóvenes no solo lo sigan interpretando, sino también actualizando a través de nuevas grabaciones como la tuya?

R: Para mí fue un privilegio absoluto hacer ese homenaje a Víctor Jara, que es uno de los músicos que más admiro en el mundo, no solo por su dimensión artística sino por su altura moral en cuanto a las enseñanzas que nos deja. Fue un proceso muy intenso, primero de búsqueda de acercamiento íntimo con su obra. Y no solo con su obra sino también a través del testimonio de muchas personas con las que conversé y que trabajaban con él, desde lo artístico y desde lo personal. Y me deja enseñanzas muy profundas. Primero, por el hecho que cantar tantas de sus canciones se te va metiendo bajo la piel, pero sobre todo habitar ese imaginario poético y tomar conciencia de la coherencia profunda que existe entre lo estético y lo ético en su caso y que solo por esa sincronía es posible que haya dejado una marca tan profunda en la cultura colectiva de Chile y de Latinoamérica. Creo que Víctor Jara sigue estando muy presente y sigue siendo absolutamente contingente en el cotidiano en Chile y en el resto del mundo. Y por eso mismo cantarlo sobre el escenario no se siente jamás como un ejercicio de nostalgia sino como una urgencia.

P: Charlando con Martín Buscaglia, hablábamos de las diferencias entre la canción argentina y la uruguaya, de cómo una está más influida por ciertos elementos del pop y el rock británico y la otra, en cambio, por elementos del candombe y la música negra no tan anglo. ¿Cuáles serían las características propias de la canción chilena?

R: Te voy a compartir una idea que me contó Jorge Drexeler que le dijo a él Caetano Veloso Cuando iba a venir por primera vez, Jorge le dijo que Chile es tan distintito que hace que Argentina y Brasil se parezcan (risas). Y me parece genial esa frase porque culturalmente aquí tenemos otros ingredientes en nuestras cazuelas, en nuestras recetas. La música chilena tiene una cierta nostalgia implícita que está allí desde tiempos inmemoriales, las tonadas nuestras son muy tranquilas. Somos un pueblo muy del sur, un país que tranquilamente estuvo aislado, muy lejano, donde si bien como todo el resto del continente hay influencias afro, está mucho más sumergidas y es menos explicita y menos evidente en la cosa rítmica. Hay una influencia fuerte de las sonoridades que vienen del imaginario musical mapuche que están en la cueca y en la tonada, por ejemplo. En especial, están en el trabajo de la gran madre de la música popular contemporánea chilena, Violeta Parra, que hizo un trabajo de investigación y recopilación pero que luego vertió con pasión y fuerza en su trabajo creativo que indicó un camino. Creo, sin dudas, que Violeta es la madre de la música chilena actual y es su legado el que determina el sabor, el olor y la sonoridad de nuestra música.

P: Sabiendo de tu relación con la música y los músicos populares argentinos y uruguayos, por caso Jorge Drexler, Raly Barrionuevo y Pedro Aznar, quienes colaboraron en discos tuyos ¿Cuáles son los elementos propios de tu canción, Nano?

R: Yo soy desprejuiciado y no le hago el quite a la mezcla y me encanta estar en contacto con distintos músicos y distintas músicas de los distintos territorios que voy a aprender y a incorporar y que luego, a la hora de componer, van fluyendo, Es difícil para mí decir cuáles son los elementos propios de mi canción , sería más fácil que los digan los demás pero hay algo que me gusta mucho en el planteamiento estético de Inti-Illimani que luego de recorrer gran parte de sus vidas en el exilio acuñaron un concepto que dice folclore de ninguna parte. Y yo siento que por ahí va la búsqueda mía también, siento que he aprendido mucho de las grandes bandas de aquella época: Inti, Congreso, Los Jaivas… donde se mezclan todos estos elementos pero que siempre hay un olor a chile que está muy presente y yo creo que eso también pasa en mis canciones. Y aquellos que tu nombras, Jorge, el Raly, Pedro Aznar, Cabrera, y tantos otros, son amigos y son grandes inspiraciones para mí.

«Hay una influencia fuerte de las sonoridades que vienen del imaginario musical mapuche que están en la cueca y en la tonada, por ejemplo», dice Nano Stern.

P: ¿En qué proyectos estás actualmente? ¿Hay música nueva en el horizonte?

R: Estoy ahora en un momento de intensidad absoluta con las giras, tengo muchísimos conciertos este año, estoy pronto a publicar mi primer trabajo sinfónico, que no es un sinfónico como se acostumbra, que llegue un arreglador y orqueste las canciones, sino que me puso yo a componer directamente sobre el papel para orquestas sinfónicas una obra nueva que tiene que ver con la memoria de Víctor Jara, pero de manera menos explicita, eso sí. Y estoy en la etapa inicial de un nuevo veja creativo para el cual no tengo plazos ni compromisos, aprovecho las ventajas de ser un artista independiente.