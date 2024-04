Martín Buscaglia vuelve a la región: “Toda mi música está en una guitarra criolla”

Martín Buscaglia vuelve a darse una vuelta por esta parte de la Patagonia. No por nada la gira se llama Eterno retorno al sur. Y lo primero que dice es que otra vez siente el impulso de sacar un nuevo disco. Dos buenas noticias, que viene y que pronto habrá música suya, en tiempos donde no las abundan. Ni las buenas noticias ni las buenas nuevas músicas. Tiempos estos de muchas y no siempre buenas músicas. O, cómo dirá en esta entrevista con Diario RÍO NEGRO, esta manera tan bulímica y actual de hacer y consumir música.



Martín Buscaglia, cantautor y productor uruguayo, montevideano del ‘72, ofrecerá una serie de cinco shows en la región comenzando por Bariloche, este miércoles, en el Teatro de la Usina Cultural; siguiendo el jueves, en Casa de la Cultura de Roca; el viernes, en la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, de Villa la Angostura; el sábado en el Espacio Trama, de San Martín de los Andes; y el domingo próximo en el Centro Cultural Galeano, de El Bolsón. Todos los conciertos son a las 21 y las entradas para cada uno de ellos están disponibles en las respectivas boleterías y a través de eventbrite.com. ar, salvo el de San martín de los Andes, disponibles a través de entradasweb.com.ar.



A punto de comenzar una gira hecha de canciones nuevas y de las de siempre, la pregunta era obvia tratándose de alguien como Buscaglia, cuyo último disco propio data de marzo de 2020: ¿qué hay de nuevo, Martín? “Estoy empezando a sentir el impulso de grabar un disco nuevo”, dice.



Y se explica: “No comulgo mucho con esa manera actual tan bulímica de un consumo que se fija más en la cantidad y en los envoltorios que en lo que hay adentro. Hay miles de lanzamientos como una exigencia mercantil. Como que si no estás presente todo el tiempo desaparecés y no es así. Desaparcés si la música que hacés no tiene fondo, no tiene hechizo”, dice este autor de un cancionero tan original como propio de una tradición uruguaya de hacer canciones.



“En general, me tomo mi tiempo, bastante, entre disco y disco. No es que dejé de hacer música, ayer (por el jueves pasado, la nota fue hecha el viernes) entregué unas cosas que hice con Fernando Cabrera, hice cosas para Liliana Herrero, Kevin Johansen que van a salir en el año. Le tengo respeto a sacar un disco, todavía soy de la vieja escuela. Para mí un disco es como un libro”, revela, y vaya que sí.



Bastante tiempo pasó desde aquel iniciático “Llevenlé” (2006) hasta “Basta de música” (2020) su última incursión oficial por un estudio. En el medio, el vivo “Somos libres” (2014) y dos colaboraciones, con Kiko Veneno y el excéntrico artista uruguayo Antolín, en “El pimiento indomable” (2014 y “Experiencias musicales” (2015), respectivamente. Pero todo aquello es el pasado porque como dirá entusiasmado: Estoy en la previa a bajar a tierra un disco que no creo que salga para este año, pero si el próximo”.

Buscaglia, guitarra, canción



Sobre los espectáculos que ofrecerá desde este miércoles en la región, avisa que estará solo porque así es como ahora se imagina haciendo música. Sí, quien supo ser el hombre orquesta, hoy se reduce sólo a la buena compañía de su buena amiga la guitarra criolla, la que, como dirá más adelante, lo tiene todo.

“Voy a estar solo en el escenario y es algo muy lindo que te dan los años”, comienza diciendo al respecto, y cuenta: “Siempre me gustó cuando veía algún músico de los que seguía, Spinetta, Caetano, que en algún momento de sus shows se quedaban solos en el escenario y se tocaban algunos temas. Eran los mejores momentos, más allá de las bandas increíbles que siempre tenían. Pero eso te lo da el tiempo porque ya tenés una manera de estar en el escenario, de apretar las cuerdas y decir las palabras que decías. Y sé que una guitarra criolla tiene todo lo que puede contener mi música”.



Buscaglia reconoce ese momento en que descubrió que en la criolla estaba todo lo que necesitaba para hacer su música, un momento que involucra a Kiko Veneno. “Hay un momento puntual”, afirma, “porque siempre tocaba con banda y cuando empecé a viajar más para Argentina, España, empecé a trabajar con los loops y otros instrumentos. Yo tocaba con una guitarra muy muy vieja de mi familia y que todavía la tengo, pero, en un momento, Kiko Veneno me dice ‘oye, no puedes tocar más con esa guitarra hecha pedazos’ y me regala una guitarra flamenca de un luthier de Cádiz. Para ablandarla, como uno ablanda un auto nuevo, monté una serie de conciertos en Buenos Aires, solo con la guitarra, con el simple objetivo de ablandarla y empezar a conocerla. Hice esos conciertos con la guitarra y Javier (Tenenbaum) mi manager, los grabó y me los hizo escuchar. Mi dijo escuchá esto porque tiene un swing particular y tenía razón. Y desde ese momento se me abrió ese portal y ahora te diré que lo que más toco es solo con guitarra. Mi lugar de mayor descubrimiento es así, solo”.



Buscaglia cree que con su hasta ahora último disco se abrió como una especie de nuevo camino que no sabe hacía dónde lo llevará. Identifica cierta rítmica en todos sus trabajos, pero que, en cada uno de ellos, fue depurando por fuera de todo plan. En Basta de música ve un énfasis en las percusiones, en los grooves inventados bajo la inevitable influencia de Eduardo Mateo, “el uno en esas cosas, igual que Hugo Fatorusso”. Y en las letras de ese disco, un trabajo lírico que también imagina un camino sin fin.



Por fin, esto tiempo de una pregunta: ¿qué es la canción para Martín Buscaglia? “La canción no tiene importancia”, dice parrafeándose a sí mismo. Expliquemos esto: Buscaglia acaba de editar “Dos Patos” (Criatura Editora), un cancionero con 22 de sus canciones más emblemáticas Dicha selección se basó entre otras cosas en la posibilidad de transcripción y tocabilidad en la guitarra, con la colaboración de Martín Ibarburu, Martín Ibarra y Nacho Mateu. Hay acordes, pero también aclaraciones e incluso unos videítos del propio Buscaglia.



Dicho esto, sigamos. Buscaglia traerá el libro en cuestión, hablará de él. Y ese libro, que ya agotó su primera edición y va por una segunda, tiene un texto que habla sobre qué es la canción cuya primera frase dice “Una canción no tiene importancia”. Y la explica: “Creo que la canción es mucho más que la suma de sus elementos o que la calidad de sus elementos por separado. Al final, es magia. ¿Cómo pasa eso? Es inasible. Por eso sigue siendo necesaria y te cambia la vida a su medida, te hacen ser quien sos”.