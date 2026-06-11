Controles con perros antinarcóticos en Neuquén: incautaron droga, encomiendas y hasta un arma de fuego

Los animales especializados participaron en controles realizados en terminales, espacios públicos y empresas de transporte de la región.

Los operativos preventivos realizados durante mayo y junio por la División Preventiva y Canes del Departamento Antinarcóticos permitieron concretar doce procedimientos positivos en Neuquén, Centenario, Plottier y Senillosa. Como resultado, se secuestraron más de un kilo de cogollos de cannabis, más de 200 gramos de clorhidrato de cocaína y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

Las tareas incluyeron patrullajes y controles en espacios públicos, complejos deportivos, empresas de transporte y en la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON), con el objetivo de detectar maniobras vinculadas al transporte y comercialización de estupefacientes.

El trabajo de los canes

Los procedimientos contaron con la participación de los canes detectores “Emily”, “Thanos”, “Max” y “Quimey”, que junto a sus guías desempeñaron un papel clave en la identificación de sustancias prohibidas.

Desde el Departamento Antinarcóticos destacaron la capacidad operativa de los animales y el trabajo coordinado del personal policial. Según indicaron, estos controles buscan fortalecer las acciones preventivas y desalentar la circulación de drogas ilegales.

Encomiendas con droga en la terminal

Uno de los procedimientos más relevantes se realizó los días 1 y 2 de mayo en la ETON. Allí, los canes “Max” y “Emily” realizaron marcaciones positivas sobre encomiendas transportadas por una empresa de transporte.

Tras la intervención de la Justicia Federal, se concretó el secuestro de 284 dosis fraccionadas que, de acuerdo con la investigación, estaban presuntamente destinadas a la comercialización.

También secuestraron un arma de fuego

Además de los hallazgos vinculados a estupefacientes, durante otro procedimiento realizado en el centro de la ciudad de Neuquén se secuestró un arma de fuego.

En ese operativo fue demorada una persona mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.