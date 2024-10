Los mejores libros infantiles para Halloween: con mucho humor en vez de terror

Aunque a muchos, de este lado del hemisferio, no les guste celebrar Halloween, es una buena excusa para invitar a los más pequeños a leer.

Se aproxima Halloween, como cualquier festividad, es interesante para dejar volar la imaginación. Fantasmas, dragones o vampiros son seres fantásticos que llaman la atención de los más pequeños. Por eso, acá una guía de tres libros para los mundos fantásticos cobren vida en la imaginación.

Qué libros leer con los niños en Halloween:

1. Osito Tito. La casa encantada: El valiente Osito Tito y sus amigos se adentran en una misteriosa casa que promete más de un susto ¡o mejor dicho, risas aseguradas! Aunque al principio parecen no temer nada, pronto descubrirán que esta casa encantada esconde sorpresas divertidas en cada rincón.

Este libro es perfecto para niños a partir de un año, con ilustraciones de Benji Davies.



2. El fantasma de las bragas rotas, de José Carlos Andrés: La historia está protagonizada por un auténtico monstruo, aunque muy tierno. Por eso, con su carácter, siempre consigue transformar el miedo en risa. Al principio, cuando aparece de repente, sí que puede asustar mucho a los personajes con los que se va encontrando, pero al final comprobaréis que es todo diversión. Este libro es recomendado para niños y niñas a partir de 4 años.

3. Merlina. Una compañera de clase muy especial, de Gisella Laterza: Este libro es, sobre todo, divertido. Su protagonista, Merlina, es una compañera de clase como cualquier otra, pero también es bruja. Y tiene reglas que cumplir: no puede hacer magia delante de los que no tienen magia, acordarse de que nada puede desaparecer, volar con prudencia y elegancia y, sobre todo, nunca abrir la Puerta al Fondo de la Derecha. ¿Qué habrá detrás? Quizás lo descubra, mientras que sus compañeros la observan con atención: sus ojos cambian de color, peina murciélagos y come pasteles de crema de araña. Este libro es recomendado para niños y niñas a partir de 8 años.

Qué es Halloween:

Es un día de disfraces, dulces y de disfrute de niños y adultos. Una fiesta que se celebra el 31 de octubre, víspera de la fiesta cristiana occidental de Todos los Santos.

Entre las actividades más populares de Halloween se encuentran el truco o trato, asistir a fiestas de disfraces, tallar calabazas o nabos en forma de Jack-o’-lantern, encender hogueras, jugar a morder la manzana. También la adivinanza, visitar atracciones encantadas, contar historias de miedo y ver películas de terror o con temática de Halloween.

Estados Unidos es el país que más festeja esta festividad. Las casas, comercios e instituciones se visten para la ocasión.