Luck Ra llega a San Martín de los Andes para un show gratuito frente al Lago Lácar

El Centro de Esquí Chapelco invita a toda la comunidad de San Martín de los Andes y a los visitantes del destino a disfrutar de un recital único de Luck Ra, el sábado 24 de enero de 2026, en la costa del lago Lácar, con acceso libre y gratuito.

Se trata de una propuesta de gran magnitud que se realiza con el objetivo de brindar un show a todos los residentes de la localidad y seguir posicionando a San Martín de los Andes en el mercado nacional, ofreciendo experiencias culturales de primer nivel en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la Patagonia

La inversión del evento es realizada íntegramente por el Cerro Chapelco, en el marco de sus acciones de promoción turística, mientras que el Municipio de San Martín de los Andes colabora mediante diversas gestiones, brindando soporte logístico y operativo para garantizar el correcto desarrollo del espectáculo.

El arribo de Luck Ra, uno de los artistas más convocantes del país y quien visitará por primera vez la ciudad, anticipa una gran afluencia de visitantes que querrán vivir el show en este entorno privilegiado. Así, turistas y residentes podrán disfrutar no solo de la música, sino también de todo lo que ofrece el destino en pleno verano: actividades al aire libre, playas, gastronomía local y paisajes incomparables.

El evento promete ser uno de los grandes hitos de la temporada.