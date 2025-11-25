Lux, el nuevo disco multilingüe de Rosalía: cuáles son los 13 idiomas y que significan cada uno

Envuelta en una propuesta artística con referencias teológicas, Rosalía lanzó Lux, su nuevo disco, a tres años de “Motomami”. En esta oportunidad, la artista inspirada por referencias históricas, diversidad cultural y religiosa incluyó 13 idiomas a lo largo de las 15 canciones de este trabajo.

Catalán, inglés, latín, siciliano, portugués, francés, ucraniano, árabe, mandarín y alemán son algunos de los idiomas que la cantante eligió para Lux. “Me faltaron todos los demás. Si hubiera podido habría puesto el mundo entero en este disco”, señaló la cantante en diálogo con el podcast musical del New York Times.

Según ella, cada idioma le recordaba a una mujer de la historia: el francés, a Juana de Arco; el chino, a Sun Bu’er; y, el ucranio, a Olga de Kiev. Para conseguir los resultados que deseaba realizó un trabajo cooperativo con traductores profesionales y destacó que el disco es completamente humano, dejando de lado el uso de Inteligencia Artificial (IA).

Incorporar otros idiomas a nuestra vida no es sólo una cuestión de aprendizaje. Según una encuesta de Preply, la plataforma global de idiomas en línea, hablar otro idioma despierta varias emociones positivas.

Casi un tercio de los encuestados dijo que le ayuda a tener la mente más abierta (29,5%), a sentirse más conectada con los demás (29%) e, incluso, a sentirse orgullosa de sí misma (27,2%).

El estudio consultó a 3608 personas en todo el mundo con el fin de entender cómo cambia lo que las personas sienten cuando hablan una lengua extranjera frente a su lengua materna.

Rosalía incorporó en su álbum una gran variedad de idiomas con el fin de poder comprender otras culturas y cosmovisiones. “Es por amor y curiosidad: querer entender mejor al otro. A través de entender al otro, quizás puedes entenderte mejor a ti mismo, y aprender a amar mejor”, aseguró la cantante

“El idioma es mucho más que una herramienta de comunicación; es emocional, personal y está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Puede brindarnos comodidad y seguridad, o aumentar nuestra confianza cuando lo usamos en nuevos contextos”, comentó Yolanda Del Peso Ramos, portavoz de Preply.

Detrás de las 3 emociones más mencionadas, las demás opciones elegidas demuestran que aprender y usar otro idioma también tiene un impacto directo en la confianza personal.

Un 28% afirmó sentirse más seguro de sí mismos, un 27% se siente más inteligente y, un 19%, más empoderado. Ya sea durante un viaje, en el trabajo o al mudarse al extranjero, estos resultados muestran que aprender idiomas no solo amplía tu vocabulario, también transforma tu autopercepción, tanto a nivel intelectual como emocional.

Entender nuestro idioma nativo también genera emociones ligadas a la identidad cultural y al orgullo. Según los datos de Preply, el 29% de los encuestados siente comodidad, el 23% conexión con su cultura y el 20% orgullo. Esto demuestra que el idioma materno no solo sirve para comunicarnos, también nos hace sentir parte de algo.

Entonces, no es casualidad que la cantante catalana haya decidido incorporar la mayor cantidad de idiomas en su nuevo lanzamiento. Con el objetivo no solo conectar a través de su música, sino también para enlazar diversas culturas y cosmovisiones. El lenguaje construye y comunica no solo palabras sino emociones.