Rey Garufa: herederos de Patricio Rey

“Che, vení que a vos el Indio te va a salir bien”. Un bajista y dos pibitos guitarristas que se la pasaban tocando canciones de Los Redondos buscaban un cantante para terminar de darle forma a la banda, que incluso ya tenía nombre, pero no quién se animara a ponerse en la pilcha y los zapatos de Solari.



El bajista pensó en su primo, que era cantante de tangos. Año más año menos, todos rondaban la adolescencia. Y el primo, que ya tenía cierto recorrido tanguero a pesar de la edad, fue, hicieron “El pibe de los astilleros”, gusto y quedó. Tenía razón el bajista: a su primo, Solari le iba a salir bien.



Rey Garufa y sus Timadores, la mejor banda tributo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, está hecha de dos guitarristas cien por ciento ricoteros y un cantante de tangos. Eso sí, ninguno vio en vivo a Los Redondos. Eran muy chicos entonces.



Surgida de las calles de Tandil, probablemente la ciudad más ricotera de la Argentina después de La Plata, Rey Garufa lleva veinte años tocando las canciones de una banda que es mucho más que una banda. Y este fin de semana toca Neuquén.



Conformada por Octavio Ballesteros y Juan Herrera; Santiago Núñez, el cantante de tangos al que le salía bien el Indio; Diego Gimenez (bajo), Ignacio Rivero (batería) y Esteban Romay (saxo), tocarán este viernes, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén). Las entradas están disponibles por sistema a través de protickets. com.ar y en boletería de la sala. Con Club Río Negro, 20 por ciento de descuento.

Redondos x Garufa: clásicos inéditos



Un show bastante picadito, promete para Neuquén Santiago Núñez. “Estamos incursionando mucho en los temas inéditos, así que va a haber muchas sorpresa”.



En un diálogo telefónico con Río Negro, la voz ricotera de Rey Garufa adelantó detalles del show de este viernes, habló de los orígenes del proyecto, de sus desafíos como cantante de tangos al momento de interpretar a lo Indio.



“Todos sabemos que Los Redonditos dejaron muchas joyas afuera de los discos y se hace muy difícil escucharlos con buena calidad, incluso al día de hoy. Rey Garufa se está enfocando en esas canciones inéditas bien acompañadas de los clásicos de siempre”, adelantó Núñez.



“Vivimos cambiando la lista, es raro que repitamos mucho, si bien estuvimos reviviendo el show de Obras de 1991, que fue un éxito, y con el que venimos de llenar el C Art Media de Buenos Aires, también a nosotros te saca esa impronta de lo nuevo, el repetir mucho la lista, así que justamente por eso la modificamos”, explicó Núñez.



Desde un principio, Rey Garufa s e apoyó más en las listas de los shows de Los Redondos que en sus discos que armar sus propias listas. En rigor de verdad, en un comienzo se trató de temas sueltos, aquellos que pudieron sacar mejor. Y, a medida que fueron ampliando la instrumentación de la banda también fueron ampliando las posibilidades de sumar otras canciones. Mucho cambió en Rey Garufa cuando sumaron el saxo y, más aún, cuando incorporaron teclados .

Los orígenes de Garufa



“Arrancamos hace mucho tiempo de muy pibitos, ahora se cumplen veinte años”, recuerda Santiago. “Ya terminando la escuela me acuerdo que lo que tocaban los pibes en la guitarra era lo que sabían: ‘El Pibe de los Astilleros’, ‘Motor psico’… eran temas al azar que de repente íbamos y hacíamos. No teníamos muchos… ‘Yo Caníbal’, ‘Jijiji’, por supuesto. Después, se fueron agregando cada vez más temas”.



Un punto alto en la historia de Rey Garufa fue cuando Los Fundamentalistas del Aire acondicionado, la banda del Indio, se subió a tocar con ellos en un show en Tandil, momento que fue incluido en el documenta Piedra que Late, del periodista Julio Leiva. “Éramos aún novatos incluso en el repertorio porque me acuerdo que hicimos ‘Canción para Naufragios’ y para nosotros era como meternos tierra adentro, evoca el cantante. “Imaginate que la evolución de la banda también fue creciendo con el tiempo, a medida que pudimos agregar teclas, pudimos hacer temas como ‘Masacre…’ o empezamos a innovar con temas de Lobo Suelto. Ni hablar cuando empezamos a implementar samples. Nosotros el sampler hoy lo disparamos con pista y eso te abre el abanico para hacer temas como ‘Capitán Bucapina’ y cualquier otra delirada de Los Redondos que están buenísimas”.

A mí me gustó siempre el arte de imitar, siempre me llamó la atención, incluso cuando cantaba tango, me acuerdo que yo era más chico por ahí, y cuando hacía un tema de Goyeneche, mi abuelo me decía “no polaquees” (risas), Santiago Núñez, voz de Rey Garufa



El alma eran las dos violas, dice Santiago. “Los dos pibitos”, en sus propias palabras. “Te digo que eran pibitos porque yo estaba terminando la escuela y ellos tenían 15, yo tenía 17. Además, yo ya cantaba. A los 12 había ido a Tinelli a cantar tango, yo tenía más de 10 años de carrera de tanguero, pero los pibitos volaban con la guitarra. Y yo trataba de ubicarme en la voz del Indio, yo estaba muy verde. Obviamente que el día de hoy me sigue costando, pero ahí me costaba mucho más”.

El primo tanguero



Santiago tenía un primo que por entonces tocaba el bajo, junto al par de guitarristas ricotero. Fue él quien lo invitó a probarse como cantante ricotero. “Che, dale, vení, que a vos el indio te va a salir bien”, le dijo a Santiago. Y Santiago, que no era ricotero, pero sospechaba que quizás sí, podía dar bien cantando como el Indio, fue.



“Yo cantaba, me gustaba mucho La Mosca y la Sopa, lo tenía escuchado por mi tío”, recuerda. “Tandil es muy ricotera. Los Redondos tocaron a fines de los 80, volvieron cuando los cancelan en Olavarría, vienen en el 97 al Estadio San Martín y después la cantidad de fechas que hizo el Indio Solari. Entonces ya, si sos de Tandil es muy raro que no hayas escuchado Los Redondos, caminando hasta en la calle te diría. Pero bueno, yo tenía muy escuchado La Mosca y la Sopa, hicimos ‘Blues de la Artillería’ y con ese me aprobaron, me dijeron bueno, dale, quedate (risas)”.



Santiago cree que su vínculo con el tango le viene de sus abuelos paternos. “Lo primero que me salió fue ‘Garganta con Arena’, me acuerdo, pero porque era el furor de Cacho Castaña en los 90, entonces entré con ese que ni siquiera era un tango”.



El futuro cantante de la mejor banda tributo a Los Redondos fue aprobado por un bandoneonista importante de su ciudad. “Ya de muy chiquito, de repente canté con 27 bandoneones ya con 11 años y eso ya me hizo un… como que rompía el hielo de una manera, ya no tenía vergüenza, sentía que podía y tenés ese desparpajo de pibe que no te para a nadie. Y bueno, después al otro año fui a Tinelli y me tocó competir con cantantes más grandes que yo y sin embargo anduve bien, conocí a Mariano Mores. Cuando llego a Rey Garufa, si bien era un nene, ya le hablaba un poco más como si fuese un viejo (risas).

P: ¿Te gustaba el rock?

R: Lo que pasa es que cuando te gusta la música, cantás todo. Yo me acuerdo que tenía un casete, lo primero que cantaba tenía un cassette de mi tío y tenía Elvis Presley y a mí ya me encantaba, entonces era una cuestión más de que me iba a gustar la música porque también si había un tema de folclore me iba a gustar y si había un tema de tango me iba a gustar.

P: ¿Cómo le encontraste la vuelta a tu lugar en una banda tributo a Los Redondos?

R: A mí me gustó siempre el arte de imitar, siempre me llamó la atención, incluso cuando cantaba tango, me acuerdo que yo era más chico por ahí, y cuando hacía un tema de Goyeneche, mi abuelo me decía “no polaquees” (risas), me decía, como diciendo, no te vayas al abuelo polaco, hacelo con tu identidad.

Cuando tenés facilidad también, por ahí, para copiar ciertas cosas, yo ya sentía que jugando un poco podía irme a las voces del cantante que sonara, y entonces cuando me llamaron para Rey Garufa era como a ver qué pasa, si puedo pulir mi faceta de imitador, y la verdad es que me quedó bien, lo disfruto y ya es algo que no puedo dejar de hacer.

P: ¿Qué te gusta más de la discografía de Los Redondos?

R: A mí me gusta mucho la primera etapa, si bien toda la obra de Los Redondos es hermosa, Gulp me encanta, un Baión es impresionante, pero es imposible que no entres a Los Redondos si no escuchás La Mosca y La Sopa, porque La Mosca y La Sopa es como decir, ya está, si no te gusta, no escuchaste nunca, bueno, escuchaste este disco y te va a volar la cabeza, seas quien sea, vengas de donde vengas. Y ni hablar de Oktubre, entonces cuando te pones a ver eso, no te podés quedar con una placa, es la misma evolución.

P: ¿Cuándo empiezan a ser Rey Garufa?

R: No, prácticamente después de esa prueba en la que me aprobaron ellos dijeron bueno, listo, ya está, saquemos una fecha. No había mucho en Tandil, tocábamos en un bar que realmente era un desastre porque era un café que te alquilaban y tocabas con los parlantes, la gente estaba sentada, no era ricotero para nada, pero ahí estábamos sacando una fecha con la entrada a cinco pesos. Y estuvo buenísimo, se llenó. Me acuerdo que quedé debiendo una Seven Up ¡imaginate el rock que teníamos! Pedí una Seven Up y yo pensé, bueno, le acabamos de llenar el lugar, tomé una Seven Up de vidrio, no me la van a cobrar, me fui como una estrella, pero quedé debiendo la Seven Up (risas).

Rey Garufa y sus Timadores tocarán este viernes, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén). Las entradas están disponibles por sistema a través de protickets. com.ar y en boletería de la sala. Con Club Río Negro, 20 por ciento de descuento.