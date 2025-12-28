Murió Brigitte Bardot a los 91 años: adiós a la última gran leyenda del cine francesa

Murió Brigitte Bardot. La mujer que fue definida por Simone de Beauvoir como «una locomotora de la historia de las mujeres» falleció este domingo a los 91 años. La noticia fue confirmada por su propia fundación, la entidad a la que dedicó más de medio siglo de vida tras retirarse del cine en la cima de su belleza y poder.

Nacida en París en 1934, Bardot no fue solo una actriz; fue un terremoto cultural. En 1956, con el estreno de “Y Dios creó a la mujer”, dinamitó la moral conservadora de la posguerra y se convirtió en el primer mito erótico global de Francia, un estatus que mantuvo durante dos décadas de cine, música y escándalos.

El retiro: de la «prisión dorada» al activismo de Brigitte Bardot

A los 39 años, cuando el mundo estaba a sus pies, Bardot tomó una decisión que nadie comprendió en su momento: dejó el cine para siempre. «La fama era una prisión», diría décadas más tarde. Cambió los focos de Saint-Tropez por el barro y las campañas contra la caza de focas.

En 1986 creó la Fondation Brigitte Bardot, desde donde lideró batallas legales y mediáticas contra el maltrato animal. Su imagen abrazando a una cría de foca en Canadá en 1977 obligó a varios gobiernos a prohibir esa actividad.

Para ella, su verdadera obra no fueron sus 45 películas, sino las vidas animales que logró salvar.

Una vida marcada por la controversia

Bardot nunca buscó ser una figura cómoda. Su vida personal y política estuvo plagada de aristas que alimentaron los titulares durante 70 años:

Musa y música: Protagonizó el escandaloso lanzamiento de «Je t’aime… moi non plus» junto a Serge Gainsbourg, una pieza que el Vaticano tildó de obscena.

Protagonizó el escandaloso lanzamiento de «Je t’aime… moi non plus» junto a Serge Gainsbourg, una pieza que el Vaticano tildó de obscena. Conflicto familiar: Mantuvo una relación traumática con su único hijo, Nicolas, a quien llegó a calificar duramente en sus memorias, lo que le valió denuncias judiciales de su propia familia.

Mantuvo una relación traumática con su único hijo, Nicolas, a quien llegó a calificar duramente en sus memorias, lo que le valió denuncias judiciales de su propia familia. Polémicas políticas: En sus últimos años, su apoyo a la ultraderecha francesa y sus declaraciones contra la inmigración le valieron cinco condenas por incitación al odio.

Instalada en sus mansiones de Saint-Tropez, Bardot pasó sus últimos años casi recluida, pero sin perder su lengua filosa. Se opuso a las vacunas durante la pandemia y criticó al movimiento #MeToo, manteniéndose fiel a su estilo: indomable, polémica y absoluta. Con su muerte, desaparece la última gran leyenda viva del cine europeo del siglo XX.