«No es pesado, es mi hermano», la balada perdida que consagró a The Hollies y qué tuvo que ver Elton John con eso

El quinteto de Mánchester estuvo muy influenciado por The Everly Brothers. De hechon fueron llamados los "Everly Brothers Británicos".

Para fines de los ‘60, The Hollies ya era una gran banda de la escena británica. Aún así, estaba en apuros. No era la gran cosa, pero había que hacer algo al respecto: estaban flojos de canciones.



En 1969, el guitarrista de la banda Tony Hicks hizo lo que solía hacerse entonces cuando se estaba ante un faltante de material: darse unas vueltas por Denmark Street de Londres, el corazón de la escena british, y revisar los catálogos de las editoriales de música. Siempre aparecía algo interesante (o no) para salir del paso. Y aquella vez no fue la excepción.



“Una tarde, llevaba mucho tiempo en una de las editoriales de allí y ya quería irme pero el tipo del lugar me dijo que no me fuera, que escuchara lo que me iba a poner. Y lo que hizo sonar fue el demo de una canción de Bobby Scott y Bob Russell. Sonaba rara, como un disco de 45 rpm reproducido a 33 rpm, el cantante arrastraba las palabras, como si estuviera borracho. Pero tenía algo”.



Esa canción era “He Ain’t Heavy, He’s My Brother”, una melacólica y bastante triste balada que se convertiría en el primer gran éxito de los Hollies y de todas las versiones que se han grabado de la canción, la más exitosa.



The Hollies grabaron la canción en junio de 1969 en los estudios EMI, con Allan Clarke como vocalista principal. La banda aceleró la canción y añadió una orquesta cuando la grabaron.



Pero hubo algo más… o alguien más: Elton John. The Hollies no tenía pianista en su formación por lo que solía acudir a sesionistas cada vez que quería ponerle teclas a una canción. Fue el caso de “He Ain’t Heavy, He’s My Brother”.



“El grupo generalmente no tenía teclados en sus pistas rítmicas básicas”, dijo Alan Parsons, ingeniero de EMI a la revista Sound on Sound en 2005, “a menos que Elton John estuviera presente”. Y el 25 de junio de 1969 así fue. Elton John, quien por entonces aún era llamado Reggie Dwight, su verdadero nombre, tocó el piano en la canción y le pagaron 12 libras por ella.



Por entonces, Elton John acababa de editar Empty Sky, su primer disco. Meses después de colaborar con los Hollies, sacaría su segundo LP, el homónimo Elton John, que incluía el imbatible “Your Song”. El Elton John sesionista había quedado definitivamente en el pasado.



Pero volvamos a The Hollies y “He Ain’t Heavy, He’s My Brother”. La canción se publicó el 26 de septiembre de 1969 y alcanzó el puesto número 3 en el Reino Unido y el número 7 en Estados Unidos.



Si “He Ain’t Heavy, He’s My Brother” fue el primer gran éxito de The Hollies, “Long Cool Woman in a Black Dress”, editada en abril de 1972, fue la canción que los consagró y los ubicó en ese lugar de privilegio que es la memoria colectiva. Todos saben de qué se trata cuando suenan esas primeras cuerdas de la guitarra de Allan Clarke. Pero esa ya es otra historia.