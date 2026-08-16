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Sociedad

Un auto derrapó en la Ruta 40 y cayó al lago Lácar este domingo: gran operativo de búsqueda en San Martín de los Andes

Las autoridades desconocen la cantidad de ocupantes que iban en el vehículo sobre la Ruta de los Siete Lagos y rastrillan tanto en la ladera como en el agua.

Redacción

Por Redacción

Foto: Gentileza Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes.

Foto: Gentileza Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes.

Un auto derrapó sobre la Ruta 40 y cayó al lago Lácar este domingo 16 de agosto. Las autoridades activaron un amplio operativo de búsqueda y rescate en San Martín de los Andes.

Según informaron Bomberos Voluntarios de SMA, el hecho ocurrió en horas de la tarde en el tramo comprendido entre el monumento a Roca y el acceso a la playa Catritre.

Debido a que se desconoce la cantidad de ocupantes, el operativo alcanza tanto la ladera como en el agua. Aún se desconoce si ya hubo personas localizadas.

En el lugar trabajan buzos y el Grupo de Operaciones de Rescate junto a bomberos, ICE del Parque Nacional Lanín, Prefectura, Policía y el SIEN.

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Un auto derrapó sobre la Ruta 40 y cayó al lago Lácar este domingo 16 de agosto. Las autoridades activaron un amplio operativo de búsqueda y rescate en San Martín de los Andes.

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