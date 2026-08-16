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Fiesta de la Nieve: quién ganó la moto eléctrica que sorteó Diario RÍO NEGRO

El premio fue una moto eléctrica Scooter CUX 0 km. Para participar había que responder un cuestionario sobre la historia de la tradicional celebración de Bariloche.

Redacción

Por Redacción

Una multitud acompañó las actividades de la Fiesta Nacional de la Nieve y participó de las distintas propuestas durante el fin de semana. Gentileza.

Una multitud acompañó las actividades de la Fiesta Nacional de la Nieve y participó de las distintas propuestas durante el fin de semana. Gentileza.

La Fiesta Nacional de la Nieve tuvo este domingo su gran cierre en Bariloche y también llegó el momento de conocer a la ganadora del sorteo organizado por Diario RÍO NEGRO: María Azul Méndez se llevó una moto eléctrica Scooter CUX 0 km.

El concurso formó parte de la cobertura especial que RÍO NEGRO desplegó durante la celebración, con contenidos en sus distintas plataformas y un suplemento dedicado a uno de los acontecimientos más tradicionales de Bariloche.

Quién ganó la moto eléctrica en la Fiesta de la Nieve

Para participar, los lectores debían ingresar a las redes sociales de Diario RÍO NEGRO y responder un cuestionario con preguntas vinculadas a la historia de la Fiesta Nacional de la Nieve.

Entre quienes contestaron correctamente y cumplieron con las condiciones establecidas, se realizó el sorteo y María Azul Méndez, con DNI terminado en 895, resultó ganadora de la moto eléctrica Scooter CUX 0 km.

La propuesta contó con el acompañamiento de Super Soco y Nippon Car, que se sumaron a la iniciativa desarrollada durante los festejos.

El sorteo acompañó una edición especial de la Fiesta Nacional de la Nieve que volvió a reunir a miles de residentes y turistas en Bariloche, con espectáculos, actividades y propuestas en distintos puntos de la ciudad.


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La Fiesta Nacional de la Nieve tuvo este domingo su gran cierre en Bariloche y también llegó el momento de conocer a la ganadora del sorteo organizado por Diario RÍO NEGRO: María Azul Méndez se llevó una moto eléctrica Scooter CUX 0 km.

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