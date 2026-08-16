Fiesta de la Nieve: quién ganó la moto eléctrica que sorteó Diario RÍO NEGRO

Una multitud acompañó las actividades de la Fiesta Nacional de la Nieve y participó de las distintas propuestas durante el fin de semana. Gentileza.

La Fiesta Nacional de la Nieve tuvo este domingo su gran cierre en Bariloche y también llegó el momento de conocer a la ganadora del sorteo organizado por Diario RÍO NEGRO: María Azul Méndez se llevó una moto eléctrica Scooter CUX 0 km.

El concurso formó parte de la cobertura especial que RÍO NEGRO desplegó durante la celebración, con contenidos en sus distintas plataformas y un suplemento dedicado a uno de los acontecimientos más tradicionales de Bariloche.

Quién ganó la moto eléctrica en la Fiesta de la Nieve

Para participar, los lectores debían ingresar a las redes sociales de Diario RÍO NEGRO y responder un cuestionario con preguntas vinculadas a la historia de la Fiesta Nacional de la Nieve.

Entre quienes contestaron correctamente y cumplieron con las condiciones establecidas, se realizó el sorteo y María Azul Méndez, con DNI terminado en 895, resultó ganadora de la moto eléctrica Scooter CUX 0 km.

La propuesta contó con el acompañamiento de Super Soco y Nippon Car, que se sumaron a la iniciativa desarrollada durante los festejos.

El sorteo acompañó una edición especial de la Fiesta Nacional de la Nieve que volvió a reunir a miles de residentes y turistas en Bariloche, con espectáculos, actividades y propuestas en distintos puntos de la ciudad.