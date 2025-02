Presentamos Palmeras salvajes, la nueva editorial que apunta a la literatura anglosajona e inglesa

En tiempos difíciles para cualquier circunstancia que tenga que ver con la cultura, dos mujeres se atrevieron a desafiarlos movilizadas por una pasión compartida: la literatura. Y por la certeza que una editorial independiente siempre es necesaria.



Se trata de Palmeras salvajes, nombre que dice mucho sobre el origen y sentido de este emprendimiento, ya que es un guiño explícito a William Faulkner. Ciertamente, a una de sus obras más conocidas.



Establecida en la Ciudad de Buenos Aires, Palmeras salvajes apunta la literatura angloamericana e inglesa, de ficción y no ficción. Su primer lanzamiento fue a fines de noviembre del año pasado con la recuperación de un título que era inhallable en el país hasta ahora: Risa negra, de Sherwood Anderson (1876-1941), con traducción de la escritora Márgara Averbach y texto de contraportada del escritor argentino-estadounidense Mike Wilson.



El próximo título está punto de entrar a imprenta y será la novedad de abril, se trata de Tres vidas, de Gertrude Stein , con traducción de Gabriela Raya.



Aimé Olguín, profesora de Literatura Norteamericana en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y Dana Najlis, editora, crítica de cine y productora de audiolibros en Penguin Random House, las mujeres en cuestión, editoras responsables de Palmeras Salvajes, dialogaron con Diario RÍO NEGRO.

P: ¿Cómo fue que tuvieron la idea del proyecto y cómo fue que finalmente pudieron concretarlo?

Dana: La idea de fundar una editorial nace de un deseo en común, pero sobre todo de una visión compartida sobre ciertos textos que nos resultan relevantes a fin de abordar los alcances o los límites del lenguaje literario. La creación de la editorial está íntimamente ligada a la clase de textos que publicamos; el perfil de la editorial, el interés por la literatura norteamericana e inglesa antecede a la concreción del proyecto en sí. Desde el comienzo nuestro foco estuvo puesto en la recuperación de textos que trabajan y piensan las relaciones entre pasado y presente desde el punto de vista de la construcción de un lenguaje. Logramos sacar adelante la editorial con mucho esfuerzo pues nos autofinanciamos por completo y sabemos que, en la coyuntura actual, llevar a cabo un proyecto de esta índole es arriesgado.

“El libro en papel es mucho más que un formato, es un objeto artístico de un valor cultural enorme”. Dana Najlis, cofundadora de Palmeras salvajes.

P: ¿Por qué crear una editorial en estos tiempos en que (se supone) se lee menos en papel y se compra menos en papel?

Dana: Cuando se dice que se lee menos se cae en una generalización que, en principio, no resulta demasiado útil para encarar una empresa como esta. No existe el momento propicio para lanzarse con un proyecto de estas características y no creo que tenga sentido pensarlo de ese modo. Como lectoras y críticas tenemos una necesidad íntima, muy personal que nos llevó a tomar la decisión de embarcarnos en esto. Apostamos al libro en papel porque estamos seguras de que es un formato irremplazable que prevalece frente a los otros formatos, aunque el libro electrónico tiene, como todo, sus propias ventajas. El libro en papel es mucho más que un formato, es un objeto artístico de un valor cultural enorme.

En noviembre del año pasado, Palmeras salvajes presentó su primer libro editado, Risa negra, con un evento en Falena, de la ciudad de Buenos Aires.

P: ¿Cuáles son los desafíos, sobre todo económicos, para una editorial como Palmeras Salvajes?

Aimé: Las dos variables que se nos presentan son decididamente el tiempo y el dinero, y a eso se le suma la coyuntura actual. Cuando el proyecto era apenas una idea incipiente, ya teníamos una noción muy clara del tipo de objeto que queríamos sacar a la luz. No queríamos trabajar apuradas o hacerlo descuidadamente. Publicar un libro es un proceso que abarca distintas etapas, distintos procesos y colaboradores, Y esta linda cadena de montaje, que involucra a traductores, editores, revisores, impresores, diseñadores, distribución y prensa, es exigente. Exige que nos mantengamos muy cerca en cada parte del proceso, a la vez específica en sí misma, pero que sostiene una relación orgánica con el artefacto cultural. Entonces, como tenemos otras tareas que nos ocupan, tenemos que mantener en delicado equilibrio entre todos estos espacios. Eso es siempre un desafío.

«Logramos sacar adelante la editorial con mucho esfuerzo pues nos autofinanciamos por completo y sabemos que, en la coyuntura actual, llevar a cabo un proyecto de esta índole es arriesgado». Dana Najlis.

P: Desde el punto de vista literario, ¿qué tipo de editorial es Palmeras Salvajes, en qué tipos de textos pensaron cuando la crearon?

Aimé: La decisión de publicar libros escritos en las ex colonias inglesas y Gran Bretaña es una decisión primero estratégica, porque refiere a nuestros propios anhelos, a nuestra propia formación y a eso que queremos mostrar y compartir con el lector argentino, una literatura que, desde sus inicios, alberga búsquedas actuales, ultra contemporáneas. El lector va a encontrar en esta literatura algo que lo interpele en relación con esos grandes temas y con los estilos que los alojan de manera distinta a como lo hacen otras literaturas. Porque en la lectura se presentan las obsesiones nacionales e históricas de territorios que ejercen una poderosa influencia sobre el imaginario cultural latinoamericano, aunque no las conozcamos mucho. Y este es el caso de la literatura angloamericana y británica.

P:¿Qué le interesaba a cada una en términos de literatura y dónde encontraron ambos puntos en común para llevar adelante el sello editorial?

Aimé: Siempre me sentí muy interpelada por la literatura norteamericana y británica, y el interés sobre estos textos también está relacionado con mi formación y mi trabajo. Hace muchos años que enseño literatura norteamericana en la carrera de Letras de la UBA, y en la carrera de traductores literarios. En el caso de Dana, el acercamiento a estos textos viene por la lectura y también la escritura crítica y el ensayo sobre el cine clásico norteamericano. Esto hizo que la definición de la línea editorial y la elección de los textos se diera de manera muy natural.

P: Risa negra, de Sherwood Anderson, fue el primer título del sello. ¿Por qué ese libro? ¿Cómo es el plan de trabajo para 2025, qué tienen proyectado editar?

Dana: Para el lanzamiento del catálogo teníamos en mente tres o cuatro títulos posibles y Risa negra surgió finalmente como el libro más apropiado para generar un poco de ruido. Sherwood Anderson es un escritor, sino olvidado, dejado de lado por la crítica a la que le cuesta bastante –y a veces no logra– salirse del canon más estricto. Anderson es considerado el padre de la literatura estadounidense moderna y resulta sorprendente que a Anderson se lo conozca casi exclusivamente por sus crónicas que componen Winesburg, Ohio (1919), porque sus novelas posteriores tienen una gran riqueza de estilo y un lenguaje muy poderoso que es muy poco frecuente. Además, Risa negra es una novela que está cumpliendo cien años y trata acerca de temas muy actuales, como los problemas de raza y género. Los títulos que estamos trabajando para el 2025 son Tres vidas (1909) de Gertrude Stein y Pálido caballo, pálido jinete (1939) de Katherine Anne Porter.