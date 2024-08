¿Quién eres, Diego Capusotto? El capocómico llega a Cipolletti con «El Lado C»

Diego Capusotto y Nancy Giampaolo vuelven al Alto Valle para ofrecer nuevas dimensiones del Lado C, ese universo habitado por el último capocómico argentino.



Este encuentro que toma la forma de entrevista pero que pronto se deforma en múltiples formas, las del humor, el sarcasmo, la improvisación y la reflexión ocurrirá este sábado, a las 21, en Círculo Italiano (Yrigoyen 777, Cipolletti). Las entradas se consiguen en Nikel (San Martín 526, Cipolletti), Flipper (Av. Argentina 17, – Neuquén), o por sistema en www.tuentrada.com.



Hace tres años y medio, cuando la cuarentena por la pandemia de Covid-19 dio un respiro, Diego y Nancy se reunieron por primera vez para ofrecer una especie de entrevista pública, un encuentro íntimo con el público en el que se revelaba “lo que nadie sabe de Capusotto y sus personajes: alegrías, éxitos, fracasos y sucesos para nada conocidos por el público masivo.

Diego y Nancy entablan una conversación que nadie sabe dónde (ni cómo) va a terminar.



Tres años y medio después de aquel encuentro que se suponía único, El Lado C sigue tan vigente como entonces. Pero, ¿qué cambió desde entonces? “Es un formato mas compacto”, revela Nancy Giampaolo, en diálogo con Río Negro, días antes de viajar al sur. “El plan es el mismo, pero se van incorporando muchas cosas que son improvisadas por Diego y otras que van variando a partir de lo que se tira sobre el escenario”.

“El Lado C fue pensado como una entrevista en vivo y fue el boca en boca lo que le dio esta perdurabilidad al espectáculo”. Nancy Giampaolo



El Lado C, afirma la periodista, sigue tratándose de un recorrido humorístico y disparatado por la vida profesional y privada de una figura como Diego Capusotto que no está en los medios ni en las redes. En este espectáculo tenés un conocimiento más directo de alguien sobre el que no se sabe mucho, más allá de lo que él mismo cuenta.



Y esta es la clave de esta entrevista pública tan particular. Es cierto que se sigue tratando de Capusotto, per justamente porque se trata de Capusotto nunca se sabe del todo de qué se trata.

“Hay gente que viene más de dos veces porque siempre encuentra algo de este formato que no cambia pero sí, en parte, lo que sucede dentro”, destaca Giampaolo. “Tiene que ver más con la improvisación que ensaya Diego en escena que una decisión guionada de cambiar. Son cambios surgidos de la espontaneidad y que, en algunos casos, se repiten”.



Hay algunos agregados que van apareciendo y que varían de espectáculo en espectáculo, sobre todo en lo concerniente en la primera etapa de Capusotto como actor, que no fue la más conocida. “Ahí hay algunas cosas que antes no manejábamos”, acota la autora de “Género y política en tiempos de globalismo”. “Pero siempre es bastante azaroso porque tiene que ver con hacia dónde van las conversaciones que mantenemos en escena”.



Si algo caracteriza a este humorista, creador de personajes inolvidables y siempre vigentes como Micky Vainilla o Bombita Rodríguez, es su reserva para con su vida fuera de sus personajes. Sin embargo, encontró en este formato de entrevista pública el modo de conectar con el público y en Nancy, una interlocutora eficaz. ¿Por que funciona? Porque Diego tiene buena relación con el contacto directo y es así como le gusta hablar de sí mismo y de cualquier otra cosa”, revela Giampaolo. “El prefiere que sean sus personajes los que circulen en las redes”.



Frente al público siempre manejó muy bien esa ambigüedad sobre quien habla realmente, si Diego Capusotto o sus personajes. Nancy, que lo conoce como pocas personas, sostiene: “Es muy difícil para el pescar pescar cuándo esta hablando en serio y cuándo no lo está haciendo. Esa es en definitiva la condición del humor”.