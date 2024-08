El gran showman: Martín Bossi llega a Neuquén con su monumental «Bossi Live Comedy»

Por primera vez, Martín Bossi no es otro. El artista decidió despojarse de todas las máscaras para convertirse en algo mejor y eso que aquello ya era bueno: decidió ser el gran showman del espectáculo argentino.



El resultado de semejante audacia artística es “Bossi Live Comedy”, una impresionante puesta en la que Bossi, como el gran showman que es, actúa, baila, canta, toca instrumentos, monologa a lo largo de casi una hora y media de escenario junto a la actriz y cantante Judith Cabral y una banda que lo acompaña desde hace años y a la que conoció en una iglesia evangélica.



Estrenado en marzo de 2023, “Bossi Live Comedy” sale de gira por el país y Neuquén, con cinco funciones, será la primera escala que luego continuará Santa Rosa, Rosario, La Plata, San Juan, Mendoza y Córdoba.



“Bossi Live Comedy” se presentará este fin de semana en Casino Magic (Planas 4005): este viernes a las 20.30; el sábado a, a las 20.30 y 22.45; y el domingo, a las 19 y a las 21.15. Las entradas están disponibles en boletería de l casino y, por sistema, a través de entradauno.com.

Martín Bossi: volver al origen de todo



Si tuviera que elegir una canción para explicar este espectáculo, Martín Bossi dice que elegiría “Buscando un símbolo de paz”, de Charly García porque nada lo explica mejor que cuando dice “será porque nos queremos sentir bien/ Que ahora estamos bailando entre la gente”.



Porque de querer sentirse bien se trata “Bossi Live Comedy”, un espectáculo que, en plena pandemia, comenzó a sentir que era necesario hacer. “Surge porque veíamos, junto a Emilio Tamer, lo que estaba sucediendo en el mundo en ese momento, la falta de empatía, la falta de amor, la pérdida de cultura, la pérdida de identidad propia en nuestra cultura, el tema de no pertenecer a una tribu. Nos preguntábamos qué está pasando acá en este mundo y qué está necesitando la gente. Este espectáculo es una mirada al pasado desafiando al presente”, dice Martín Bossi, al comienzo de un extenso diálogo con Diario RÍO NEGRO.

“Por supuesto”, aclara por si hiciera falta, “en forma de comedia, en forma de comicidad, en forma de show. Pero es una catarsis colectiva que surge de la carencia, el arte surge de la carencia. Decidí hacerlo catarsis. Vos me decís, contame el show, no te puedo contar el show, lo que te puedo decir es que se trata devolver a las raíces del teatro porque el teatro empezó siendo catarsis colectiva, algo medio, diríamos, religioso. Bueno, es volver a eso. Realmente es muy loco el show”.



Si “Bossi Live Comedy” es un regreso a las bases del teatro mismo, también se trata de un regreso a la figura del showman, el artista que hace de todo y todo lo que hace, funciona. O debería. “Uno puede ser un buen showman o un mal showman. No quiere decir que el showman es bueno”, asume. “Un showman era aquel señor en smoking que durante una hora y cincuenta, pone en escena los diferentes recursos de la dramaturgia para expresarse, como el stand-up, la comedia, la comicidad, el homenaje. Un showman tiene que cantar con su voz, tiene que imitar. Un showman tiene que tocar instrumentos. Un showman tiene que hacer participar al público. Bueno, eso es este espectáculo y eso soy yo en este espectáculo”.

Bossi siendo Bossi



En rigor de verdad, Bossi hace lo que siempre hizo, pero esta vez todo junto en un mismo espectáculo y siendo él, Martín Bossi. “Creo que los espectáculos que hice anteriormente, que los escribió Emilio Tamer, que es mi coach también, fueron preparándome para este espectáculo”.



El tipo fue muy piola, dice Bossi de Tamer, “fue preparándome de a poquito. Un día me sacó las máscaras, un día me hizo standapear, un día me dejó menos imitaciones, un día me dijo hacé un sketch, un día me dijo hacé un homenaje, un día me dijo bailá, un día me dijo zapateá. Todo de a poco y por separado. Y un día me dijo, te voy a sacar las rueditas de la bicicleta y ahora vas a andar solo”.

Martín Bossi y Judith Cabral, su compañera de escena en «Bossi Live Comedy».



Cuado dice solo, Bossi se refiere a que ninguna imitación lo iba a acompañar allí arriba del escenario. Hasta ahora, el éxito era para Bossi “conocer a la persona que te gustaba pero disfrazado de otro y que esa persona te diga qué lindo, me encanta Cheyenne, vamos a tomar algo. Qué lindo Fito Páez, vamos a tomar algo. Y un día estás ‘de vos’, y te dicen, qué lindo que sos, vamos a tomar algo. En este espectáculo siento que me eligieron a mi y eso es hermoso”.



“¿Sabés qué pasa también?”, se pregunta Bossi: “Si no haces esto te morís de hambre porque la gente te abandona si no crecés. ¿Cuánto más vas a utilizar un recurso? ¿Cuántos más vas a estar imitando a Fito Páez, a Messi , a Bisbal? Yo creo que el artista y público tienen que evolucionar. Uno se tiene que desafiar y ver qué pasa ahí abajo con eso. Y la verdad es que lo han aceptado, me han acompañado”.



El espectáculo cuenta con ocho músicos que son mucho más que eso: tocan, actúan, vuelven a tocar y luego otra vez a actuar. Y con ellos Judith Cabral, la cantante y actriz que acompaña a Bossi en escena. Pero volvamos a los músicos.



“Hace veinte años se armó la banda”, cuenta Martín. “Era los chicos de una iglesia evangelista que los agarré cuando fui a una misa, a un casamiento y les dije, chicos, yo estoy actuando en fiestas y eventos y quiero terminar en teatros llenos de calle Corriente y quiero que ustedes actúen, se disfracen… estamos hablando de pibes que hace ocho años en el show había uno que hacía Gene Simmons, de Kiss; otro hacía de cura en un juego que hacíamos con la gente; otro hacía de Coquito cuando yo hacía de Olmedo, están preparados para todo, los preparé durante veinte años”.

Ficha técnica y funciones

Dirección general: Martín Bossi.

Dirección y puesta en escena: Pablo Fábregas.

Protagonista: Martín Bossi.

Dirección musical y arreglos: Nelson Gesualdi.

Actriz y cantante: Judith Cabral.

Músicos: Nelson Gesualdi (piano, guitarra y saxo), Francisco Cordima (teclados), Juan Cordima (batería y coros), Julián Santagada (guitarra), Jeanette Gesualdi (bajo), Naara Gómez (violín).

Producción: Ezequiel Corbo, Luis Penna, Federico Hoppe, Diego Djeredjian y Martín Bossi.

Duración: 80 minutos.

Funciones: este viernes a las 20.30; este sábado, a las 20.30 y 22.45; y el domingo a las 19 y 21.15. En Casino Magic (Planas 4005, Neuquén).

Entradas: en boletería de Casino Magic y por sistema a través de entradauno.com.