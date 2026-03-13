Quiénes se presentan este viernes en Lollapalooza: Tyler, The Creator, Lorde, Turf y Djo

La espera terminó y este viernes el Hipódromo de San Isidro vuelve a convertirse en el epicentro de la música con el inicio de Lollapalooza Argentina 2026. La primera jornada del festival reunirá a grandes figuras internacionales y locales, entre las que se destacan Tyler, The Creator, Lorde, Turf y Djo, en una grilla que mezcla rap, pop, indie y rock nacional.

Balu Brigada será uno de los primeros en presentarse

Uno de los primeros artistas internacionales en subir al escenario será Balu Brigada, el dúo neozelandés integrado por los hermanos Henry y Pierre Beasley, que se presentará a las 16 en el Alternative Stage con su propuesta de pop y rock alternativo.

Más tarde, a las 18 en el Flow Stage, será el turno de Djo, el proyecto musical del actor Joe Keery, conocido por su papel en Stranger Things. Su propuesta mezcla synth-pop, indie y rock psicodélico, y llega al festival tras el éxito viral de la canción End of Beginning.

Cuando caiga la noche, Lorde volverá a encontrarse con el público argentino a las 21 en el Samsung Stage. La cantante neozelandesa repasará sus grandes éxitos y presentará canciones de su nuevo álbum Virgin, lanzado el año pasado.

Tyler, The Creator en el cierre de la noche

El cierre más esperado de la jornada llegará a las 23 con Tyler, The Creator, uno de los nombres más influyentes del hip hop actual. El rapero californiano llegará con su nuevo material y un show que promete una puesta en escena explosiva.

El rock nacional también tendrá su lugar con Turf, la banda liderada por Joaquín Levinton, que repasará sus clásicos y temas de su reciente proyecto Polvo de estrellas.

La primera jornada del festival también contará con artistas como Katseye, Danny Ocean y Gordo, además de propuestas para los más chicos en Kidzapalooza.