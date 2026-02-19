Así es la grilla oficial del Lollapalooza Argentina 2026: día por día, los horarios en cada escenario

Falta menos de un mes para el Lollapalooza Argentina y la organización confirmó la grilla completa con horarios y escenarios. El festival se hará el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, con apertura de puertas el viernes al mediodía.

En el anuncio oficial se detalló que el festival “arrancará el 13 de marzo con apertura de puertas a las 12.30” y que “el sábado 14 y el domingo 15, en cambio, el predio abrirá a las 11.30”. El line up oficial confirmó que los headliners de esta edición serán Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Skrillex, y Paulo Londra, entre otros.

Viernes 13 de marzo: horarios confirmados por escenario y artista en Lollapalooza Argentina 2026

En el escenario Flow Stage tocarán:

Tiger Mood (14.30–15.15),

Judeline (16–17), DJO (18–19),

Turnstile (20–21) y

Tyler, The Creator (22.15–23.30).

En el Samsung Stage estarán:

Mora Fisz (13.45–14.30),

Guitarricadelafuente (15.15–16),

Royel Otis (17–18),

Katseye (19–20),

Lorde (21–22.15) y

Peggy Gou (23.30–1).

Lollapalooza Argentina 2026 confirmó la grilla con horarios por escenario.

En el Alternative Stage se presentarán:

Spaghetti Western (14.30–15.15),

Militantes del Clímax (16–17),

Balu Brigada (18–19),

Danny Ocean (20–21) y

Turf (22.15–23.30).

En el Perry’s Stage actuarán:

Jero Jones (13.45–14.30),

Victoria Whynot (14.45–15.30),

Little Boogie (16–16.45), Zell (17–18),

EASyKid (18.15–19.15), Gordo (19.30–20.30),

RØZ (20.45–21.45) y

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U (22.15–23.30).

Escenario Kidzapalloza:

Arjaus Crew (Franco y Mateo Trocca – B2B): 15.00–15.45

Desenchufados en Banda: 16.00–16.45

Partysani Klezmer Band: 17.00–17.45

Megache Rock: 18.00–18.45

Piñón Fijo: 19.00–19.45

Kidza Boom: 20.00–20.45

Sábado 14 de marzo: grilla completa con horarios por escenario en el Lollapalooza

El sábado, en el Flow Stage tocarán:

Joaquina (14.30–15.15),

Lany (16–17), Marina (18–19),

Addison Rae (20.15–21.15) y

Chappell Roan (22.15–23.45).

En el Samsung Stage estarán

Tobika (13.45–14.30),

Nasa Histoires (15.15–16),

Angela Torres (17–18),

Paulo Londra (19–20.15),

Lewis Capaldi (21.15–22.15) y

Skrillex (23.45–1).

En el Alternative Stage se presentarán:

Marttein (14.30–15.15),

Timø (16–17),

Soledad (18–19),

TV Girl (20.15–21.15) y

Rüfüs Du Sol –figura como Rize en la grilla– (22.30–23.30).

En el Perry’s Stage tocarán: Paula OS (13.45–14.30),

Terra (14.45–15.30), Imbermind (16–17),

Amigo de Artistas (17.15–18),

Six Sex (18.30–19.30),

Hamdi (19.45–20.45),

2Hollis + Rommulas (21–22) y

Brutalismus 3000 (22.30–23.45).

Escenario kidzapalloza:

Arjaus Crew Mateo Trocca: 15.00–15.45

Latin Duo: 16.00–16.45

School of Rock: 17.00–17.45

Kiseki: 18.00–18.45

Panam y Circo: 19.00–19.45

Kidza Boom: 20.00–20.45

Domingo 15 de marzo: todos los shows y horarios por escenario en Lollapalooza 2026

El domingo, en el Flow Stage estarán:

143leti (14.15–15),

Yami Safdie (15.45–16.45),

Blood Orange (17.45–18.45),

Doechii (19.45–20.45),

Deftones (20.45–22) y

Sabrina Carpenter (22–23.20).

En el Samsung Stage tocarán:

Reybruja (13.30–14.15),

Massacre (15–15.45),

Viagra Boys (16.45–17.45),

Interpol (18.45–19.45) y

Kygo (23.20–0.35).

En el Alternative Stage se presentarán:

Ryan (14.15–15),

The Warning (15.45–16.45),

Ruel (17.45–18.45),

Men I Trust (19.45–20.45) y

Ratones Paranoicos (22.15–23.15).

En el Perry’s Stage actuarán:

Ludmila Di Pasquale (13.30–14.15),

Félix Vestre (14.30–15.30),

Cerounno (15.45–16.45),

Saramalacara (17–18),

Horsegiirl (18.15–19.15),

Ezequiel Arias (19.30–20.30),

Bunt. (20.45–21.45) y

Ben Böhmer (22.15–23.30).

Escenario Kidzapallooza: