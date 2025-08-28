Lollapalooza Argentina dio a conocer el lineup completo para su edición 2026, la décimo primera del festival en nuestro país, después de su debut en 2014 y su pausa en la pandemia. La lista de headliners incluye a figuras de la música internacional. Conocé el line up acá.

Lollapalooza Argentina 2026: Line up completo del festival

El Hipódromo de San Isidro vuelve a ser la casa del festival Lollapalooza Argentina 2026, con shows de artistas internacionales, locales, emergentes y consagrados de todos los géneros. Faltando pocos meses para su llegada, ya se conoció el line up completo de bandas y artistas que se estarán presentando en esta nueva edición.

Después de lo que fue su épica edición aniversario número 10, el festival más grande del mundo regresa a nuestro país para redoblar la cantidad y calidad de espectáculos en cantidad sino en calidad. A continuación, la grilla completa.

Headliners Lollapalooza Argentina 2026:

Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra.

Line up Lollapalooza 2026.-

La lista se completa con Ratones Paranoicos, Kygo, Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, Katseye, Djo, Brutalismus 3000, Ben Böhmer, Marina, Lola Young, Aitana, Danny Ocean, D4VD, Soledad, BUNT., Royel Otis, TV Girl, The Dare, Six Sex, Horsegiirl, 2hollis, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Men I Trust, Riize, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Judeline, Balu Brigada, Saramalacara, Guitarricadelafuente, LANY, The Warning, Zell, RØZ, Hamdi, Nasa Histoires, Timø, Militantes del Clímax, Ezequiel Arias, Little Boogie, Marttein, Easykid, Ryan, Joaquina, Cerounno, Amigo de Artistas, Félix Vestre, Tiger Mood, Tobika, 143Leti, Ludmila Di Pasquale, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Terra, Reybruja, Mora Fisz, Paula OS y Jero Jones.

El festival se transmitirá en vivo por Flow en sus cuatro canales (605, 606, 607 y 608), donde también habrá entrevistas y notas de color a lo largo de los tres días.

Cuándo será la edición 2026 del Lollapalooza Argentina y cómo comprar las entradas

El festival se realizará en nuestro país los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, ubicado en Av. Bernabé Márquez 700, San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

Para esta edición, están disponibles varios tipos de pases:

3 Day Pass

3 Day Pass Plus

3 Day Pass Lolla Lounge

La venta de entradas comenzó el 10 de julio a las 10 a.m. y podés consultar todos los precios y adquirir tus tickets exclusivamente online a través de AllAccess.com.ar.