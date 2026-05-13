El guitarrista Marcelo Dellamea llega a Río Negro y Neuquén con un set íntimo y acústico

Marcelo Dellamea y la guitarra, su compañera escénica a la que le agregó su voz.

Marcelo Dellamea, uno de los referentes más destacados de la nueva guitarra argentina, llega a la región para una intensa gira patagónica de shows íntimos en formato solista. La vuelta comenzará este miércoles en La Neco Espacio Cultural, de Junín de los Andes; y continuará mañana jueves en El Arrimadero Teatro, de Neuquén; el viernes en Bayer Experimental, de Villa la Angostura; el sábado en Centro Cultural Keuken Aonikenk, de Lago Puelo; y cerrará el domingo en Teatro de la Biblioteca Sarmiento, de Bariloche.

Reconocido por su trabajo junto a Chango Spasiuk, entre otras figuras de la música popular argentina, y por su participación en el proyecto Dos Más Uno, Marcelo Dellamea también construye una prolífica carrera solista a la que, de un tiempo a esta parte, le agregó su voz a sus composiciones.

Marcelo Dellamea: volver a la Patagonia

“Vuelvo después de muchísimo tiempo”, dice Dellamea en una entrevista con Río Negro. “Voy a hacer un concierto en formato íntimo, acústico, en el sentido de que va a ser guitarra y voz con un repertorio bastante variado de música folclórica, de versiones instrumentales de guitarra, canciones propias que estuve componiendo el último año y por qué no también por ahí abrirme un poco a otros géneros, alguna que otra balada en inglés o algún bolero que me gustan mucho también”.

Aunque se trata de un repertorio por demás variado, Dellamea siente que las composiciones están unidas por un sutil hilo conductor en la interpretación y en cómo van a sonar en el formato íntimo, más allá del género. “Pienso en los conciertos de guitarra y voz que hacía Joao Gilberto. Ese plan me encanta”.

La única compañía que tendrán la guitarra y la voz de Marcelo Dellamea erá un pedal de loop para ciertas canciones del repertorio y poder improvisar. “Siento que todo tiene que tener un poco mi forma de tocar y mi sello interpretativo y que eso también le va dando el hilo conductor al show”.

P: ¿Cómo te llevas con la voz? Porque no tenés un origen vocal.

R: Sí, pero en los últimos años estuvo mucho más presente el canto también. Porque a partir de mi trabajo con el trío también y tener que abordar muchas canciones, el canto pasó a ser algo muy presente también en mi show y en mi música. Me llevo muy bien, me encanta, me gusta mucho, trato de ponerlo a la altura de la guitarra, pero bueno, ciertamente mi origen es más guitarrístico que vocal.

P: Te fuiste descubriendo como cantante.

R: Sí, me fui descubriendo. Siempre canté, pero me fui descubriendo cada vez más vocalmente. Entonces la voz fue tomando un protagonismo interesante en estos últimos años para mí.

“La voz tiene una llegada indiscutible con la gente y y con la guitarra creo que se unen mis dos mundos: el guitarrista, pero también el cantante, porque me gusta mucho cantar”. Marcelo Dellamea

P: ¿Te sentís como tocando y cantando? Porque a veces no es fácil para un guitarrista o un instrumentista agregarle su propia voz a la ejecución, no?

R: Mirá, ambas cosas me gustan mucho. O sea, me gusta mucho lo instrumental, me encanta, porque tiene un desarrollo que va por otro lado porque obviamente ahí no tenés la voz, entonces tenés que pintar todo el paisaje con el instrumento. Pero cuando entra la voz pasa algo muy lindo que existe en los contrapuntos entre el acompañamiento y la voz y que a mí me encanta.

P: Más allá de esta gira patagónica, ¿en qué andas en este momento, qué proyecto te tiene ocupado?

R: Estoy bastante dedicado a componer canciones nuevas, músicas nuevas también, de repente salen cosas instrumentales, pero estoy trabajando en el formato canción, que me tiene muy copado y es un mundo tremendo que estoy empezando a incursionar desde los últimos años y estoy queriendo grabar cosas nuevas también. Hay unos viajes ahí pendientes para la segunda mitad del año que me tienen muy copado. El año pasado estuve en Estados Unidos dos veces, este año quiero volver y también hay un posible viaje a Australia.

También con Dos más Uno estamos trabajando en un disco nuevo y tocando también, hay un viaje a Brasil, después a Chile.

P: ¿Escribís letras?

R: Sí, me estoy animando ahora. Y hay un par de cosas ya grabadas. Hay, por ejemplo, en el disco Viga, que lo saqué en el 2023, abre con una vidala mía, letra y música mía y se llama “Vidala interior”; después estuve sacando un par de sencillos también a lo largo de este tiempo, que son letras y música mía, así que sí me estoy animando a escribir de a poco.

Lo estoy haciendo de forma muy intuitiva por ahora y me gusta bastante el resultado, siento que puedo mejorar mucho, obviamente. Escribir canciones también es un ejercicio y uno se va volviendo mejor con la práctica, pero me tiene muy copado, la verdad, porque desde que empecé a escuchar canciones y a gente que hace canciones, estoy hablando desde el 2017 para acá, más o menos, empecé a entrar en ese mundo maravilloso y me di cuenta también del poder que hay ahí. Pero bueno, me tomo mi tiempo, no soy un compositor, no soy un autor prolífico de esos que sacan canción tras canción. No, yo me tomo mi tiempito (risas).

Las entradas anticipadas para los shows de la gira patagónica de Marcelo Dellameo están disponibles a través de https://www.entradaweb.com.ar/evento/b23bd252/step/1

Marcelo Dellamea: biografía breve

Marcelo Dellamea es considerado uno de los referentes jóvenes de la guitarra argentina, por su dominio del instrumento y su forma tan expresiva de interpretar melodías, virtudes que le han valido el reconocimiento de artistas como Lila Downs, Luis Salinas, Chango Spasiuk e Ismael Serrano. Lo caracteriza, además, un color de voz suave e íntimo, profundo pero también potente a la hora de interpretar, y su capacidad para moverse sin esfuerzo entre la música de raíz folclórica y los géneros del mundo, desde aires flamencos hasta jazz, pasando por el tango y la música latina.

Con apenas treinta y dos años, ya ha compartido escenarios con artistas argentinos de la talla de Luis Salinas, Chango Spasiuk y Raúl Barboza, entre otros, y figuras de la música internacional como David Bisbal, Djavan, Lila Downs, Yamandú Costa, Scott Henderson, Steve Vai, Chucho Valdés e Ismael Serrano. Ha realizado giras por Europa, Sudamérica y los EE.UU., presentándose en más de catorce países, ha tocado en múltiples escenarios de su país y participado en importantes festivales, tanto locales como internacionales.

En paralelo, su versatilidad lo ha llevado a colaborar en proyectos de gran alcance junto a Milo J, Bizarrap y Rusherking, consolidando un perfil artístico capaz de dialogar entre distintas escenas musicales.

Su discografía reciente incluye Vida (2023), nominado a los Premios Gardel, y Standards Solo (2024), trabajos que reflejan una búsqueda sonora en constante evolución, con la guitarra como eje expresivo. Una búsqueda que comenzó con Calle 11 (2010) su disco debut que publicó a los 19 años. Además cuenta con un disco en vivo grabado en el CCK junto a Ernesto Snajer y Matias Arriazu que se llama Guitarras Argentinas (2023)