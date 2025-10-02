Rodolfo Guerrissi y un entorno acuarelado….

viedma – 23/09/2025 acuarelas de Rodolfo Guerrisi en el hall de entrada de la Legislatura rionegrina

Foto: Marcelo Ochoa

Pinceles que viajan por todas partes, otras aguas, otros cielos; trazos rápidos y repentinos, distintos paisajes y ambientes, lugares distantes de su Viedma natal; han sido muchas veces el escenario en el que se insertó y desde allí la pincelada justa y oportuna…

Aquí mismo, junto la costa majestuosa del Rio Negro o a la par de las olas batientes del mar en “El Cóndor”, La Lobería o Las Grutas allá en el Golfo.

Empinadas calles “maragatas”, sus históricas y señoriales casas, sus escalinatas que saben de barcos y piratas, del Barrio del Tambor, de torreros y balcones, de campanarios. Todo ello deambulando por papeles inmaculados de gramos y miligramos diferentes, entre alumnos ávidos de emular a su maestro.

Innumerables cafés, algunos que huelen a variadas especias impregnaron su exposición en el Gato Negro, de Buenos Aires. La lluvia, la densa niebla porteña, el paisaje urbano y suburbano de la gran urbe, sus grises y magentas mojando paraguas y atardeceres.

El Dr. Rodolfo Guerrissi, de cuna viedmense y médico Urólogo de profesión, deja su impronta y lleva adelante desde el año 2000 el taller de pintura ACUAREL de la Asociación “Amigos de lo Nuestro” de Viedma, institución dedicada a preservar la historia y tradiciones lugareñas que también preside en éste momento.

Un autodidacta constante: “Dibujé siempre desde chico. Pinté, empecé pintando [en] muchas técnicas: con acrílico, óleo, hice pastel seco, carbonilla, de todo. Soy autodidacta. Nunca dejé de pintar o de dibujar. Y aun estudiando, siempre dibujaba, desde la secundaria… Siempre aunque sea bocetaba, si no me daba tiempo, bocetaba algo”.

“Y con respecto a la acuarela, empecé más o menos en el año noventa y cuatro, noventa y cinco. Y desde ahí sigo con esa técnica, la que más me gusta. Con respecto a los maestros, fui con Tito Loudet en algún momento, después con Juan Marchési hice algo. Pero después, prácticamente, me manejé solo, estudié bastante técnica. En ese momento no había mucho internet, así que compré mucha bibliografía. Pero siempre tratando de tener base técnica y práctica, si no es imposible. Con respecto a la venta, he vendido cuadros… hay desparramados por todos lados. Afuera del país, alguno. Acá en la Casa de Gobierno, en la Legislatura, en el Poder Judicial, etc. Hago cosas de acá, zonales, pero me gusta hacer cosas de otros lugares. Soy medio paisajista, pero también me gusta lo urbano. La muestra que tengo en este momento es de paisaje urbano.”

La Muestra del Dr. Guerrissi se exhibió en el Hall de la Legislatura de Rio Negro hasta el 30 de éste mes de Septiembre.

*Diplomada en Preservación del Patrimonio Natural y Cultural (UBP)