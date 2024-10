Roque Narvaja en Neuquén: de aquel extraño de pelo largo al piloto de avión que volvió a cantar

Capitán Mario Roque Fernández Narvaja. Durante unos cuantos años, casi quince, aquel cantautor, de los primeros que tuvo el por entonces naciente rock argentino, que tocó el cielo de la popularidad con el imbatible extraño de pelo largo, solo se dedicó a su otra pasión: volar. Roque Narvaja fue, durante unos cuanto años, casi quince, piloto de avión e instructor de vuelo.



Hasta que, en 2018, sorprendió con “Instrucciones para madurar”, su primer disco en casi quince años. Sintió que era el momento de volver, no a la música, porque de la música nunca se había ido, sino al estudio y, sobre todo, a los escenarios. Era tiempo de volver a tocar.



Y en eso está: este viernes, a las 21, en el Casino Magic (Planas 4005, Neuquén) se presentará junto a su banda para tocar y cantar los clásicos inoxidables de La Joven Guardia, el cancionero de sus años en España y de sus discos más recientes, sobre todo el más reciente, Mar de la tranquilidad (2021), que aún sigue presentando.



En un extenso diálogo telefónico con Diario RÍO NEGRO, Roque Narvaja habló de la gira que lo traerá a Neuquén. “Nosotros estamos con una gira larga, hace dos años ya, presentando mi último disco, llama Mar de la Tranquilidad, que grabé en el 21, segundo año de pandemia. Salimos a promocionarlo y no hemos parado, porque gracias a Dios nos va muy bien, tenemos los teatros llenos, aún en momentos tan difíciles como estos. Estamos gratamente sorprendidos.”.



Mar de la tranquilidad, el disco que lo traerá al Alto Valle, está de canciones que ya tenía de tiempo atrás y de otras más actuales. Aunque, en verdad, todas son nuevas de un modo u otro. “Las canciones que ya tenía fueron revisadas y cuando yo reviso una canción cambio cosas, cambio textos, corrijo, reviso el arreglo que tenía pensado hasta que todo queda listo para ser grabado”, explica el músico nacido en Córdoba, pero criado en el ciudad de Buenos Aires.



Para este disco, Narvaja trabajó con el reconocido productor Nelson Pombal, con quien, dice, han hecho un trabajo muy fino en las canciones y también muy divertido. “Nos hemos divertido mucho, sinceramente lo hemos pasado muy bien, somos los dos guitarristas y nos gusta mucho lo que hacemos, y realmente fue un disco muy propicio en un momento de tanta tristeza. Estábamos encerrados todavía, aunque un poco menos que el año anterior protocolo mediante. Grabé y después vino la parte en que ya se pudo actuar en vivo y empezamos a salir, en 2022 y 2023, y ahora estamos en el 24 terminándolo recorriendo el país.



Mar de tranquilidad está hecho de once canciones con ese pulso beat que caracterizó su música desde los tiempos de La Joven Guardia, al que le sumó el aspecto melódico que encontró en sus años españoles. Para Roque Narvaja, “como siempre en mis discos hay un poco de todo, canciones de toda la vida, canciones en el estilo mío de siempre, canciones diferentes, canciones experimentando, que es una cosa que yo hago mucho, es una escuela muy de los 70 eso”.



Luego de editar Palabra x Palabra, en 2004, Roque Narvaja se alejó de la industria de la música porque necesitaba parar. Por primera vez en más de treinta años de carrera musical, del éxito impresionante con La Joven Guardia entre fines de los 60 y primeros años de los 70, de los primeros discos solistas y del exilio en España y del exitazo que fueron sus años españoles con canciones como “Santa Lucía” y “Menta y limón”, después de todo eso y más, Roque Narvaja necesitaba parar. Y paró. Y entonces voló.



Entonces, Instrucciones para Madurar, “me reconectó con los estudios, con el trabajo de grabar, de hacer arreglos, de trabajar. A mí me encanta eso, me encantaba de chico, me gustaba muchísimo cuando estábamos con La Joven Guardia, a mí me parecía fascinante grabar, y me volví a encontrar con eso porque yo estuve un poquito retirado, me dediqué a otra cosa, me dediqué a la aviación, yo soy piloto, soy instructor de vuelo, y estuve enseñando a volar en una escuela de Rosario prácticamente 10 años, y, si bien hacía alguna actuación a pedido, no tenía una actividad en la música. Instrucciones para Madurar que fue un disco que empezó jugando con otro productor, Mariano Brown, ahí en Rosario. Yo llevé canciones que quería ver cómo sonaban armadas, eso me divierte, y el disco se convirtió en un disco para salir, me reconecté con la grabación, y empecé a planificar la producción, la producción de este otro disco que se iba a llamar Mal de la Tranquilidad, aunque no lo sabíamos en ese momento, y trabajamos ya con banda, con músicos. Encontramos enseguida quien lo comercializara, porque la multinacional que pagaba las pautas de radio se acabó, ahora es todo a pulmón, y todo vivo. Salimos a eso, a mostrar el disco y hemos llegado hasta acá, vamos a ir a Neuquén y estamos realmente con muchísimas ganas”.