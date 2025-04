Se suspendió la Feria del Libro de Plottier: los motivos

Plottier se preparaba para vivir una nueva edición de su Feria del Libro, pero los planes cambiaron. Este año sería la edición 11ª, debería haber comenzado hoy, pero ayer anunciaron de su suspensión.

El evento se iba a llevar a cabo desde hoy hasta el al 26 de abril. Estaba planificado que haya presentaciones de libros de autores locales y regionales. También espacios de lectura y charlas con escritores reconocidos y actividades para niños, niñas y adolescentes para fomentar la lectura.

Pero, en un escueto comunicado, desde la comisión organizadora de la Feria del Libro de Plottier anunciaron que se canceló: “Por razones completamente ajenas a nuestra voluntad, se ha decidido suspender la Edición de este año”, anunciaron.

“Pedimos disculpas del caso, esperamos contar con vuestra comprensión”, cerraron.

Por qué se suspendió la Feria del Libro de Plottier

Raúl Juárez, integrante de comisión organizadora de la Feria del Libro de Plottier contó a Diario RÍO NEGRO que se suspendió porque “no llegaron las globas” y ante esa situación tuvieron que levantar la actividad para que no se movilicen invitados, vecinos, las escuelas ni alumnos.

“Las globas las iba a proveer Cultura de la provincia de Neuquén, pero nos avisaron que tenían un problema de proveedores. Por eso, nos dedicamos a avisar a la gente y ahora tenemos que ver qué paso”.

En total esperaban tres globas y 27 stands para los feriantes. Pero, al no llegar suspendieron. “Estuvimos esperando hasta las 12 del mediodía de ayer, como no llegaron decidimos suspender”, explicó Juárez. Y aseguró: “No tenemos detalles de las causas”.

La Feria del Libro de Plottier la organiza la Biblioteca Popular 15 de junio y la Biblioteca Popular Carmen Mellado. El municipio les brindaba apoyo logístico y la provincia infraestructura. “Es la primera vez que nos pasó”, dijo Juárez.

“Estamos dolidos por la convocatoria y el trabajo que hicimos, pero bueno”, cerró Juárez.

Diario RÍO NEGRO consultó a Cultura de la Provincia de Neuquén los motivos del no arribo de las globas y el stand, pero aún no obtuvo respuesta.