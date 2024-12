Seis Triple Ocho: llega a streaming una historia inédita sobre la Segunda Guerra Mundial

El 20 de diciembre llegará a streaming Seis Triple Ocho (The Six Triple Eight), una película dirigida por Tyler Perry y protagonizada por Kerry Washington. La cinta narra una inspiradora e inédita historia que cambió el transcurso de la Segunda Guerra Mundial​.

La historia se centra en la figura de la mayor Charity Adams, interpretada por Kerry Washington, quien se convirtió en la primera mujer negra en comandar un batallón del Ejército de EE. UU. en el extranjero.

Con solo 26 años, Adams asumió el desafío de liderar a sus compañeras en una misión crucial: resolver el gigantesco atasco de más de 17 millones de cartas destinadas a soldados estadounidenses, las cuales estaban retenidas en almacenes de Inglaterra y Francia.

Además de Kerry Washington, la película cuenta con un elenco de renombre que incluye a Oprah Winfrey, Susan Sarandon, Ebony Obsidian, Milauna Jackson y Sarah Jeffery, entre otras actrices y actores reconocidos.

Dónde y cuándo ver Seis Triple Ocho

La película estará disponible este viernes 20 de diciembre en Netflix.