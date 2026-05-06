Cutral Co: el municipio pagará las conexiones domiciliarias de gas y cloacas para un sector

Las familias vulnerables del barrio semirrural Cono de Seguridad podrán acceder a las conexiones domiciliarias de los servicios de gas natural y red cloacal, en Cutral Co. Así lo informó el municipio cutralquense que se hará cargo del costo de esos trabajos para garantizar el acceso y evitar las conexiones clandestinas.

Desde el municipo cutralquense se informó que resolvió afrontar el costo que implica las conexiones a las redes de gas natural y de cloacas para aquellas familias que estén en el barrio semirrural, denominado Cono de Seguridad. Para determinar a las y los beneficiarios se hará un relevamiento en el lugar.

«Es tremendo no tener gas o cloacas. Vamos a conectar sin costo a aquellos vecinos que no cuentan con los recursos económicos suficientes», les dijo el intendente Ramón Rioseco a las familias que fueron convocadas a una reunión en el salón de Acuerdos Américo Verdenelli.

La medida que se decidió es asumir el costo de la obra para mejorar la calidad de vida de numerosas familias. En el encuentro que encabezó Rioseco estuvieron el presidente de la barriada, Ángel Díaz, vecinos y vecinas del sector, además de funcionarios del Ejecutivo.

En el plan de obras que ejecuta el municipio cutralquense está contemplada la ampliación de las redes de gas hacia los siete barrios semirrurales. Aunque las conexiones domiciliarias las debe hacer cada persona que tenga su vivienda. Sin embargo, no todos los habitantes cuentan con el dinero suficiente como para encarar una obra de esa envergadura.

Para llevar adelante este trabajo, se llevará a cabo un relevamiento de cada situación en particular que se instrumentará a través de la secretaría de Desarrollo Social. Habrá encuestas y evaluaciones en el territorio para determinar las condiciones de vida de las familias del sector.

Una vez concluido el relevamiento, se definirá los distintos niveles de acompañamiento. La comuna indicó que puede incluir desde una reducción en el costo de la conexión hasta la gratuidad total en los casos más complejos.

Al respecto, el presidente vecinal, Díaz, valoró el diálogo con el Ejecutivo y agregó que conocen «la situación en el país que está difícil y para muchos vecinos era imposible acceder a estos servicios». Después de las conversaciones, el municipio «entendió nuestra realidad y va a acompañar», agregó el vecinalista. Finalmente, describió que el beneficio estará orientado principalmente a familias que dependen de programas sociales o atraviesan dificultades económicas.