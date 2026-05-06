Tensión en Vaca Muerta: imputaron a 12 integrantes de una comunidad mapuche por bloquear una cantera

La definición se postergó un día por un pedido de recusación. Foto: archivo.

El 24 de enero de 2026, cerca del mediodía, un grupo integrado por 12 personas de la comunidad mapuche Campo Maripe ingresaron a una cantera en la zona rural de Añelo y bloquearon su acceso, interceptando a los trabajadores que se dirigían al lugar para iniciar tareas de explotación. Lo hicieron, además, amenazándolos con dañar e incendiar los vehículos en los que se movían.

Esa fue la teoría del caso que presentó en una audiencia realizada este miércoles la fiscalía de Delitos Económicos, que le atribuyó a los imputados el delito de turbación de la posesión en carácter de coautores.

Los cargos fueron avalados por la jueza de Garantías Carina Álvarez, quien fijó un plazo de cuatro meses para la investigación y resolvió imponer medidas de coerción por ese mismo período.

La acusación estuvo representada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y la asistente letrada Tanya Cid.

Un perjuicio económico para el propietario

De acuerdo al relato que expusieron, la ocupación del lugar en disputa se prolongó hasta el 5 de marzo, periodo durante el cual permanecieron en el terreno «con estructuras precarias y relevo de personas, impidiendo de manera sistemática el acceso al propietario«.

El cierre del paso, argumentaron, generó un perjuicio económico para el titular del emprendimiento, un empresario de apellido Acuña, ya que impidió la explotación de la cantera por más de un mes.

La fiscalía, que también contó con la presencia de la fiscal del caso Rocío Rivero y la agente Aylinne Mora Marcos, puso a disposición evidencia que abarcó desde denuncias, testimonios y actas policiales hasta registros audiovisuales y documentación sobre la titularidad del inmueble.

Aunque la audiencia comenzó ayer, la resolución se conoció recién hoy. La demora se debió a un pedido de la defensa, a cargo del abogado Lef Nawel, que solicitó recursar a la jueza, planteo que finalmente no prosperó.

Qué decidió la jueza

La magistrada dio por formulados los cargos por el delito de turbación de la posición en carácter de coautores Sin embargo, no avaló el agravante vinculado a la participación de personas sin la mayoría de edad ya que la consideró algo «incidental».

La jueza también dio curso a las medidas de coerción solicitadas por la fiscalía y ordenó a los imputados abstenerse de realizar cualquier acto de turbación o bloqueo a los accesos al predio, además de prohibirles mantener cualquier contacto con el denunciante, su familia y los trabajadores.

Álvarez fijó el plazo de la investigación en cuatro meses y rechazó un pedido de la defensa para la devolución de un vehículo secuestrado. Lo mismo hizo con un segundo requerimiento, esta vez, para dejar sin efecto las órdenes de secuestro sobre otros rodados, al considerar que podrían ser objeto de decomiso en caso de una eventual condena.

Un antecedente

Este no es el primer proceso penal que involucra a la comunidad Campo Maripe, que desde hace años está instalada en las cercanías de Añelo y las principales locaciones no convencionales de Vaca Muerta.

En 2019 seis de sus integrantes fueron llevados a juicio oral bajo la acusación de haber ingresado en un predio de propiedad privada en noviembre de 2014.

Como informó Diario RÍO NEGRO en aquel entonces, el juez de Garantías, Gustavo Ravizzolli, los absolvió y dijo que la disputa debía resolverse en la justicia civil, dónde había un proceso abierto.

El Tribunal de Impugnación anuló por unanimidad esa sentencia y ordenó un nuevo juicio. La sala penal del Tribunal Superior de Justicia, además, declaró inadmisible la apelación.

Finalmente, en una audiencia realizada en octubre de 2020 con el juez de Garantías, Mauricio Zabala, fueron sobreseídos, luego de que la defensa asegurara que se había cumplido con el plazo de tres años, previsto en el código provincial, para el desarrollo total del proceso penal.