Sobredosis de Soda en Neuquén: los secretos de la mejor banda tributo a Soda Stereo

Traer la música del pasado al presente, dice Mariano Albergoli cuando explica Sobredosis de Soda, su proyecto basado en la música de Soda Stereo. ¿Cómo sería eso? Imaginar(nos) cómo sería hoy un show de ellos, responde el guitarrista y cantante. Sabe que el desafío es grande y el riesgo es más grande aún. Asume ambos, pero sabe lo que hace: el 31 de mayo pasado Sobredosis de Soda llenó el Luna Park, luego de dar 150 shows en 70 ciudades de 15 países.



“Al calor de las masas tour”, el espectáculo que los llevó por buena parte del mundo durante los últimos dos años, llega a Neuquén para cerrar definitivamente esta parte de la historia de la banda que mejor tribute a Soda Stereo. Será este jueves, a las 21, en Casino Magic (Planas 4005). Entradas en venta e Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén) y, por sistema, a través de tuentrada.com.



“Estamos cerrando un ciclo”, le dice Mariano Albergoli a Diario RÍO NEGRO. “Al mismo tiempo es como una continuidad de lo que viene, de un cambio que hemos hecho con el show”, aclara.



“Hemos reformulado un poco la idea que la gente pueda tener acerca de ir a ver una banda tributo: un grupo que va a estar vestido igual a Soda hace 30 años, replicando shows que hizo en el pasado. Hemos tomado esa decisión de dar un salto al vacío, de cambiar un poco ese preset y sentíamos que había que buscar algo distinto, que se asemejara más a la ideología de ellos, de ser vanguardistas, de estar siempre mirando al futuro, de innovar, de sorprender a la gente y esa cosa retro medio que se contraponía. Entonces, la propuesta nuestra es la inversa, en vez de un viaje en el tiempo para hacer algo del pasado, traemos la música del pasado al presente y sugerir una idea de cómo sería un show de Soda Stereo en 2024”.

Sobredosis de Soda en el Luna Park, en mayo de 2024.



Hay muchas razones de ser para una banda tributo, sobre todo si es una buena banda tributo, como es el caso de Sobredosis de Soda. Una de ellas es la de hacer cosas que la banda original no hacía. Por caso: tocar ciertas canciones que no fueron parte del repertorio de Soda. Dice Albergoli: “Estamos tocando canciones que Soda casi ni tocaba. Y eso produce en el público sorpresa y agradecimiento, como diciendo ‘uy, qué bueno, por fin algo distinto’. Era como un prejuicio, yo sentía que había una cosa fílmica que a mi como fan de Soda me pasa como fan de Soda me pasa. Si me decís ‘che, vamos a ver un show que replica la gira de Soda del 2007’ y medio que me lo sé de memoria. Está bueno, pero como que faltaría algo”.

“Vocalmente era un lugar que me gustaba mucho y a la vez me desafiaba porque no era nada sencillo cantar como Gustavo”. Mariano Albergoli



Creado en 2005, dos años antes de la gira Me Verás Volver que motivó el regreso de Soda Stereo, luego de diez años, Sobredosis de Soda recorre toda la discografía de Soda Stereo y de Gustavo Cerati solista, pero, siguiendo con aquello que contaba, el guitarrista y vocalista aclara: “Nos salimos de los hits por momentos. Es una idea que ya hace un tiempo largo que he notado y es que el público viene a estos shows también queriendo escuchar las canciones que Soda casi ni tocó. No solamente ‘Persiana americana’ o ‘De música ligera’. Hay una demanda de las otras canciones”.

Julio César Di Liscia, bajista de Sobredosis de Soda, durante el show en el Luna Park, en mayo pasado.



Ejemplo: “ El año pasado hicimos una que se llama ‘Coral’, que está en el disco Comfort y Música para Volar. En ese disco que fue para el ciclo MTV Unplugged, por contrato, tenían que incluir cuatro o cinco canciones nuevas. Una de ellas fue ‘Coral’. Y fue divertido porque tuve que recurrir por primera vez en casi 20 años a tener la letra porque debo confesar que hasta yo la tenía poco escuchada. O ‘1990’, que está en Canción animal y es un caso particular. Soda no la tocó nunca en vivo y nosotros sí. Yo siempre digo: estrenamos canciones antes que Soda”. (risas)

Mariano Albergoli, guitarra y voz de Sobredosis de Soda.



Sobre por qué Soda no la tocó nunca en vivo, Albergoli ensaya una hipótesis: “Es una canción producida por Pedro Aznar. Tiene muchas guitarras, muchas capas de guitarras en esa canción, hay muchos coros. Por ahí ellos en vivo no lo sintieron”.



Otro ejemplo de canción no tocada nunca por los Soda con la que se toparon fue “Efecto doppler”, de Sueño Stereo. “La hicimos hace poco tiempo y también uno recurre al archivo para ver cómo resolvían eso en vivo. Y lo curioso es que no había registro. Entonces empecé a buscar y nada. Hasta llegué a preguntarle a Flaco Estéreo, que es uno de los máximos coleccionistas que hay de Soda. Y bueno, esa es una de las canciones que tampoco Soda había tocado en vivo nunca”.