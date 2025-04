The Beatles: confirman la fecha de estreno de la biopic y el elenco con grandes actores

«The Beatles – A Four-Film Cinematic Event« es el nombre de la biopic de los Beatles que llegará con la actuación estelar de cuatro reconocidas figuras. Según se reveló, será una saga integrada por cuatro películas.

Sam Mendes, cineasta reconocido por producciones como American Beauty, 007: Spectre y 1917, será quien esté a cargo de esta saga. Aseguró que la biopic de cuatro partes podrá verse “en maratón”, aunque se desconoce si serán lanzadas al mismo tiempo o una a la vez.

“Cada hombre tiene su propia historia, pero juntos son legendarios”, es la sinopsis. Una premisa que invita a imaginar que retratará la trayectoria de cada uno de los integrantes de la banda y su ascenso al estrellato.

Aunque también trascendió que cada una de las cuatro películas se narrará desde la perspectiva de uno de los cuatro Beatles.

Oficialmente, el elenco de la biopic está integrado por: Harris Dickinson (babygirl) como John Lennon, Paul Mescal (Gladiador II) será Paul McCartney, Jospeh Quinn (Stranger Things) como George Harrison y Barry Keoghan (Saltburn) como el gran Ringo Starr.

El director informó que el rodaje durará más de un año y que su lanzamiento será en 2028.

The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, directed by Sam Mendes.



Harris Dickinson (John Lennon)

Paul Mescal (Paul McCartney)

Barry Keoghan (Ringo Starr)

Joseph Quinn (George Harrison)



In theatres April 2028. #TheBeatlesFourFilmCinematicEvent pic.twitter.com/mREL0nPcfC