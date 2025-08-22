Streaming: «Tales from de Loop»

Tales from the Loop (Prime Video) traslada al espectador a un mundo rural atravesado por lo fantástico, donde robots, viajes temporales y duplicados conviven con la vida cotidiana. Lejos del espectáculo, la serie utiliza la ciencia ficción como excusa para explorar emociones humanas universales como la pérdida, el deseo y la fragilidad de los vínculos.

Mecanismos imperfectos, emociones complejas

Inspirada en las ilustraciones retrofuturistas del artista sueco Simon Stålenhag, Tales from the Loop (Prime Video) es una serie de ciencia ficción existencial. Sin grandes efectos ni clímax narrativos, propone un universo alternativo, en el cual lo extraño está integrado a la vida diaria. En una aislada zona rural, construida sobre un laboratorio secreto, los habitantes conviven con robots, portales temporales, resonancias del futuro o duplicados de sí mismos. No hay asombro ni espectacularidad, lo fantástico funciona como catalizador de emociones humanas profundas. Cada episodio (autoconclusivo y coral) aborda una pérdida, un anhelo o una ruptura, siempre con ternura y profundidad.

El tiempo como herida y consuelo

Con una estética fría y la música minimalista de Philip Glass, la serie construye una atmósfera introspectiva, donde cada plano parece detener el tiempo. Los diálogos son escasos pero significativos. Lo importante es lo que queda flotando. Tales from the Loop no quiere explicar, sino rememorar. Es un poema audiovisual sobre lo que no entendemos de nosotros mismos. Robots que envejecen, niños que desaparecen, adultos que olvidan. Una rareza hipnótica que invita a pensar y a sentir.

Recomendados

La Hora del Diablo: Peter Capaldi brilla como un prisionero enigmático, vinculado a una serie de asesinatos y a Lucy, una mujer que se despierta cada noche a las 3:33 con visiones inquietantes. La Hora del Diablo es un thriller psicológico oscuro, con saltos temporales y una atmósfera hipnótica. Son dos temporadas ya estrenadas en Amazon Prime y una tercera en camino, pensada como cierre definitivo.

La Señal

La Señal (Netflix) es una miniserie alemana de suspenso y ciencia ficción, en la que un hombre y su hija lidian con la inquietante desaparición de una astronauta. Cuando ella regresa, tras una misión fallida, la familia descubre un enigma cósmico que desata una amenaza global. Son cuatro capítulos intensos, vertiginosa y con las emociones al límite.

*Guillermo Hernández es periodista especializado en cine y series