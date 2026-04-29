Un festival para moverse: Viedma celebra el día de la danza con propuestas para todas las edades

Este miércoles, Viedma se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Danza con un festival que propone transformar el espacio público en un punto de encuentro, movimiento y celebración colectiva. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad, invita a vecinos y vecinas a ser protagonistas de una jornada pensada para todas las edades.

La actividad se desarrollará de 18:30 a 20:45 en el Centro Cultural 2, con entrada libre y gratuita. La organización está a cargo de la Subsecretaría de Cultura, que diseñó una programación diversa bajo la premisa de la danza como lenguaje universal y herramienta de inclusión.

Lejos de una propuesta tradicional, el festival apuesta a la participación activa del público. Habrá clases abiertas, intervenciones artísticas y espacios recreativos que buscan acercar distintos estilos y promover el acceso a la cultura desde una experiencia compartida.

Actividades para sumarse y bailar

La programación comenzará a las 18:30 con «Danza al instante», una clase abierta de danza contemporánea e improvisación coordinada por las docentes Vanina Bagli y Danila Peralta, destinada a jóvenes y adultos desde los 13 años.

En simultáneo, se desarrollarán las propuestas «Posturas Invertidas» y «Acrobacias en Familia», a cargo de Romina Degliantoni y Rocío Despos. Estas actividades invitan al juego, la exploración corporal y el disfrute en grupo, con una mirada integradora.

A partir de las 19:15, el tango tomará protagonismo con una intervención coordinada por Mimi Nieto y Luis León. Luego, se abrirán tandas musicales para que el público pueda sumarse a la pista y participar de una milonga abierta.

Más tarde, los ritmos latinos dirán presente con una propuesta de salsa y bachata a cargo del profesor Ignacio Utrera, en una invitación directa a bailar sin experiencia previa. En ese marco, Melanie Bravo presentará un solo de bachata, aportando un momento escénico que resalta la expresión individual.

Un cierre con identidad y comunidad

El cierre, previsto para las 20:10, estará a cargo de la agrupación Herencias con una presentación de danzas folklóricas. La jornada culminará con un gran baile comunitario, pensado como un espacio de encuentro entre generaciones, lenguajes y tradiciones.