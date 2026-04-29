Wanda Nara debuta en cine: primeras imágenes de «¿Quieres ser mi hijo?»

Se conocieron las primeras imágenes de la película protagonizada por Wanda Nara. En el film, la conductora interpreta a una mujer de 40 años que se enamora de su joven vecino, interpretado por Agustín Bernasconi, a quien le pide que finja ser su hijo para obtener un empleo en una empresa.

De qué trata “¿Quieres ser mi hijo?”, la comedia romántica de Wanda Nara

Según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, este lunes comenzó el rodaje de “¿Quieres ser mi hijo?”, la comedia romántica familiar que cuenta con la participación de Jean Pierre Noher y Charo López, entre otros actores.

Tal y como trascendió semanas atrás, Wanda Nara interpretará a Lucía, una mujer de 40 años que descubre la infidelidad de su pareja (Jean Pierre Noher) y que la obliga a volver a su vida de soltera. En esta nueva etapa, se ve envuelta en una situación romántica con su vecino, un joven de 23 años al que le pide que se haga pasar por su hijo para una entrevista laboral.

El debut de Wanda Nara en el cine: un desafío personal y profesional

La conductora expresó su felicidad por debutar en el cine: “Estoy trabajando y ensayando hace meses para este día; iniciar el rodaje de una producción internacional no sucede todos los días, y hacer una película es un esfuerzo enorme que solo se logra trabajando en equipo con mucho compromiso”.

En la misma línea, celebró que el nuevo proyecto llega en un momento bisagra de su carrera, después de liderar el rating en Telefe: «Atravesé momentos personales muy difíciles para llegar hasta donde estoy hoy; busco permanentemente nuevos proyectos que me obliguen a exigirme cada vez más. Este es un nuevo desafío en mi vida y, como todo lo que hago, con muchísima pasión. Siento mucho agradecimiento por la oportunidad y la confianza y, como siempre, dejo todo en cada cosa que hago.»