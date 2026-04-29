Una encomienda con droga salió de Mendoza y terminó con un detenido al retirarla en una ciudad de Neuquén

El paquete fue detectado durante un control de rutina en un colectivo que viajaba hacia Neuquén.

Gendarmería Nacional secuestró marihuana oculta en una encomienda transportada en un micro de larga distancia que viajaba desde San Rafael, en Mendoza, hacia Rincón de los Sauces, en Neuquén. El operativo terminó con la detención del destinatario cuando fue a retirar la caja en la terminal neuquina.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Escuadrón 29 Malargüe durante un control sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del paraje El Sosneado.

El hallazgo y la detención

Durante la inspección en la bodega del colectivo, el perro detector de narcóticos «Cielo» marcó una encomienda. Por disposición de la Fiscalía Federal de San Rafael, el paquete fue abierto y se constató que contenía 104 gramos de marihuana.

Tras el secuestro, se inició una investigación conjunta con personal de la Unidad de Delitos Complejos de Neuquén. Horas más tarde, el hombre que se presentó en la terminal de Rincón de los Sauces para retirar la encomienda quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal.