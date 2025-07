Javier Manente, la estrella de musicales de Broadway vuelve a Neuquén: se presenta en casa

Dueño de una sonrisa que contagia, Javier Manente es un artista neuquino que pisa fuerte en el mundo. Deja su impronta en todos los escenarios. Tiene 31 años y se luce como una estrella de comedia musical, consagrado en exitosos musicales de Broadway. Ahora vive en España y el invierno lo trajo de visita a Neuquén.

Es actor, cantante y entrenador vocal. Su última producción fue en el musical “Gypsy” dirigido por Antonio Banderas, actor de renombre que lo contrató para encarnar un personaje tras un casting el año pasado.

En España, Javier no hace más que recibir aplausos. Por estos días llega a visitar su ciudad de origen, Neuquén Capital, donde su familia lo espera hace tiempo. El talentoso joven pisa el Alto Valle con varias fechas bajo la manga, algunas confirmadas y próximas, otras en plena producción. Argentina lo recibe con los brazos abiertos y también sus fans.

Javier en un ensayo general. Foto: gentileza Pau Mendoza.

«Estoy muy contento de estar de regreso en mi ciudad, disfrutando de un merecido descanso, visitando a mi familia y también aprovechando para activar algunos proyectos muy especiales mientras estoy por acá». Javier Manente, artista de comedia musical de Neuquén en el mundo.

«El cierre de Gypsy fue realmente hermoso. Tuvimos una gran temporada y trabajar con Antonio Banderas fue sin dudas un privilegio. Es un artista generoso, apasionado, y aprendí muchísimo a su lado», comentó sobre lo que acaba de vivir y confirmó que ya tiene un nuevo proyecto asegurado tras ganar un casting en una superproducción.

Javier Manente se sube al escenario en Neuquén: dos fechas

Mañana miércoles 16 de julio se presenta como invitado especial en el show de «ScatsFive» junto a Cata Ge en «Mood Live», un bar ubicado en Ministro González 40 de la ciudad. Ahí, Javier cantará algunos clásicos del jazz. «Es un estilo que me apasiona, así que me tiene muy entusiasmado poder compartir ese escenario», reveló.

Pero eso no es todo. El 21 de agosto será la frutilla del postre porque se presenta con su propio show: «Brodway en Neuquén», también en «Mood». «Es un viaje por grandes canciones del teatro musical, con versiones nuevas, adaptadas a nuevos oídos», contó a Diario RÍO NEGRO.

Junto a Mariana Davila en un show de México. Fotos: Pau Mendoza.

Más que un simple recital, se trata de un viaje musical cargado de emociones porque es una puesta en escena que repasa su trayectoria como artista. La música en vivo, las anécdotas personales y su extraordinario talento vocal se combinan para ofrecer una experiencia única, según la convocataria al evento.

El repertorio abarcará tanto temas clásicos como piezas contemporáneas. Y fue adaptado con arreglos modernos y accesibles para todo tipo de público, incluso para quienes se acercan por primera vez al mundo del teatro musical.

Javier Manente: se suma a un famoso musical en Europa

Muy pronto regresará a Europa para sumarse a una superproducción que se estrena en noviembre. «Voy a interpretar un personaje secundario que, para mí, es un verdadero sueño. Todavía no puedo anunciar el título ni de qué se trata, pero tal vez en el show del 21 de agosto haya algunas pistas o quizás lo revele ahí», dijo el actor.

Solo adelantó que se trata de un musical muy conocido a nivel internacional. «Con un equipo creativo de primerísimo nivel: un gran nombre de Broadway, del West End con grandes talentos de España. Va a ser algo grande y me siento muy afortunado de formar parte», reflexionó.

Así mismo valoró el haber podido atravesar todas las etapas y pasar los castings exhaustivos desde enero hasta abril. «Cada dos o tres semanas venia el equipo extranjero a hacer las distintas etapas», reveló y mientras tanto seguía trabajando en las funciones.

«Hay mucho talento en España y la competencia es fuerte, lo importante es seguir con la energia y la autoestima arriba y no rendirse, siempre dar más». Javier Manente, artista de comedia musical de Neuquén en el mundo.

En escenarios cada vez más prestigiosos, Javier siempre valora a su niño interior. “Recuerdo ir al teatro cuando me llevaba mi viejo hace 20 años. Veía a los actores en la sala Conrado Villegas, o algún teatro de Neuquén, donde me sentaba y decía: yo quiero hacer eso”, contó en abril.

Javier Manente: una increíble trayectoria desde la infancia

La historia de Javier es la de un chico que respiró arte desde el primer día de su vida. Sus padres lo llevaban al teatro a ver funciones de títeres o clown todos los fines de semana, desde que tiene uso de razón. La crianza, el talento y el entrenamiento se unieron para darle un presente y futuro prósperos en lo que ama.

Mientras estudiaba en la Primaria del Instituto Superior de Formación Docente N° 6 de Neuquén, daba sus primeros pasos en la academia de Claudia La Valle. “Desde ahí me enamoré del teatro musical”, balancea. En su adolescencia, fue parte de dos obras, “Brigada R” 2009 y “Despertar de primavera” 2012.

Dejó Neuquén en un avión a los 18 años, apostando al arte pero sin saber lo que le deparaba el destino. Una universidad de Estados Unidos lo becó para un curso de danza y luego para cursar la carrera completa.

Se recibió de licenciado en Artes Escénicas en 2016 en Point Park University de Pittsburgh, en Pennsylvania. Además, tiene un master como entrenador vocal certificado por Estill Voice International, otra de sus grandes pasiones.

“Honk”, “In The Heights”, “Oklahoma!”, “The Hunchback of Notre Dame”, “Mamma Mia!” fueron algunas de sus primeras obras en Estados Unidos mientras cursaba su carrera. “Estudiaba a la mañana y a la noche me iba al teatro a hacer funciones, porque me empezaron a contratar”, cuenta. Un momento clave en su carrera fue cuando se asoció a “Actors Equity”, la asociación de actores de Estados Unidos.

El cierre de los teatros durante la pandemia no lo paralizó sino que aprovechó la salida obligada de los shows para seguir estudiando y dar clases de canto. Se certificó en la técnica Estill Voice Training, un entrenamiento de la voz desde el punto de vista científico.

En Ciudad de México formó parte de producciones como “Anastasia: el musical de Broadway” en el que encarnó a Dimitri; en “Aladdín: el deslumbrante éxito de Broadway” y en “Les Miserables”. El año pasado, ganó el premio al Mejor Actor Protagónico en Musical en los Premios Metropolitanos de Teatro.

Luego audicionó para “Gypsy” el musical clásico de Broadway de los años 50, dirigido por Antonio Banderas y quedó. Hizo sus maletas y se mudó a España donde vive por trabajo para interpretar el personaje Yonkers.

“En Estados Unidos estuve siete años formándome, en México otros siete años. Pude conocer a fondo todo, la cultura, la gente, mis amigos que son como mis hermanos”, cuenta. Es que él mismo es garantía de su trabajo: su cuerpo, su voz, su creatividad.