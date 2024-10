Suspenso como en el cine, pero en el teatro: «El cuarto de Verónica», la impactante obra que llega a Neuquén

No una, sino dos veces esta historia (nos) sorprenderá. Porque cuando creíamos entenderlo todo, todo cambiará una vez más y nadie será quien imaginábamos que eran, no una sino dos veces. Tampoco la habitación será lo que suponíamos que era, no una sino dos veces.



Hablamos de “El cuarto de Verónica”, la extraordinaria pieza teatral escrita por Ira Levin, el maestro del suspenso y el terror creador de “El bebé de Rosemary”.



La obra, un original thriller psicológico teatral, llega este fin de semana al Alto Valle. Protagonizada por Silvia Kutika, Fabio Aste, Adrián Lazare y Clara Saccone, ofrecerá una función, este sábado, a las 21, en el Cine Teatro Español de Neuquén.



“El cuarto de Verónica” fue un éxito sin precedentes en Broadway a principios de la década de los 70 y luego se representó en Londres, pero Ira Levin siempre se negó a que su exitosa obra teatral se llevará al cine porque expresó que la magia de “El cuarto de Verónica” debía ser presencial en una sala teatral. Y tenía razón.



La obra es un referente del teatro de suspenso y hoy es considerada un clásico del género. Desde la primera función en la Argentina, en 1977, con los protagónicos de Susú Pecoraro y María Vaner, la obra siempre se representó con localidades completamente agotadas.

La acción de la obra transcurre en Boston donde Susan, una joven de 20 años es abordada mientras cena con su novio en un restaurante por una encantadora pareja de ancianos que se muestra impresionada por el parecido de Susan con Verónica, fallecida hace mucho tiempo.

Susan y su novio acompañan a la pareja hasta la mansión para ver el retrato de Verónica y comprobar el parecido. Allí comienza esta intrigante pesadilla teatral con un final inesperado.

En un diálogo con Diario RÍO NEGRO, Fabio Aste, uno delos actores del elenco, ofrece sus impresiones de esta obra. “Aparentemente arranca de una manera muy simple, muy ingenua, muy naif”, comienza diciendo Aste. “Con dos supuestos viejitos que hacemos Silvia Kutica y yo, que conocemos en un restaurante a una chica que decimos que es muy parecida a una tal Verónica que murió hace muchos años y le pedimos, como un acto de bien, si puede venir a una casa, hacerse pasar por esa Verónica porque su hermana, que está agonizando, cree que Verónica está viva y quiere, como último deseo suyo, verla”.



La pareja logra convencerla y la llevan con ese ardid del parecido con esa otra mujer llamada Verónica . Pero, anticipa Fabie Aste: “Entrar a esa casa va a ser la peor decisión de su vida porque va a comenzar su peor pesadilla de la que no va a poder salir nunca más”.

Teatro como en el cine



Lo que tiene interesante esta obra, destaca Aste, es que tiene dos giros dramáticos: “Vos entrás a ese cuarto de la mano de ese personaje, que es un poco el portador de lo que también le va pasando al espectador, porque vos vas viviendo todo lo que va viviendo ella y crees que la historia es esa, pero te das cuenta de que no es eso lo que verdaderamente está pasando, ni nosotros somos, Silvia y yo, somos esos personajes que decimos ser”.

Hay un montón de guiños que suceden a lo largo de la obra que se genera a través de pausas, climas, cruces de miradas y demás, si vos estás atento como espectador, podés detectar cómo se cuela o se induce el verdadero móvil de estos personajes y la verdadera identidad de ellos”. Fabio Aste, actor de «El cuarto de Verónica»



Hasta acá el primer giro porque cuando el espectador cree haber entendido de qué se trata, que es aquel primer giro dramático que pega la obra, es al final de la obra cuando realmente se revela lo que realmente está pasando y de quién es quién porque vuelve a pegar otro vuelco. “Ahí descubrís tanto la verdadera identidad de los personajes como el verdadero móvil y las verdaderas circunstancias que rodean a esa casa”, sugiere el actor.



Mucho de lo que sostiene el suspenso de la obra está en el fantástico juego de luces, música y sonidos que habitan y dan forma a esta puesta. Pero, lo que realmente sostiene todo es la actuación. Es allí donde se pueden encontrar las señas, los enigmas y, eventualmente, las respuestas.



“Se puede decir que Silvia Kutika y yo hacemos tres (personajes) en uno”, sugiere Aste, cuidando de no spoilear ningún enigma ni misterio de todos los que habitan la obra. “Estén impregnados de la verdadera esencia que estos personajes tienen y hay un montón de guiños que suceden a lo largo de la obra que se genera a través de pausas, climas, cruces de miradas y demás, si vos estás atento como espectador, podés detectar cómo se cuela o se induce el verdadero móvil de estos personajes y la verdadera identidad de ellos”.



De hecho, cuenta Aste que hay gente que la vio varias veces porque ya conociendo la historia trata de pescar estos indicios que hay desde el inicio. También revela que una de las características sobresalientes de la obra es el tratamiento cinematográfico de las tensiones y misterios porque, sostiene Aste, “ la obra tiene algo que en realidad no es terror, sino suspenso en el teatro es bastante novedoso; entonces, se trató justamente de trasladar al escenario los elementos, los artificios que son propios del cine, pero reforzados a través de la música, a través de ciertos efectos lumínicos que generan climas que son muy alucinantes. Mucha gente (nos) lo dice: es como ver cine en el teatro”.

Ficha técnica



Elenco: Silvia Kutika, Fabio Aste, Adrián Lazare, Clara Saccone.

Asistente de dirección: Fernando Cuellar.

Producción ejecutiva: Adrián Lazare.

Producción General: Matías Ferragut.

Función:

Sábado, a las 21, en el Cine Teatro Español de Neuquén.

Entradas

Las entradas están disponibles por sistema a través de plateanet.com y en Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén).