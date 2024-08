Dónde verla: «Te espero en la oscuridad», el impresionante thriller de teatro con Silvia Kutika

“Te espero en la oscuridad” es un espeluznante thriller policial protagonizado por Silvia Kutika, que brilla en el sorprendente rol de una mujer ciega que debe luchar por su vida en su propio departamento, invadido por tres delincuentes a quienes no ve pero (los) siente. En un momento dado, todo quedará a oscuras, literalmente. Y nadie podrá ver nada. Y allí, ella, tendrá ventaja: sabe perfectamente lo que es vivir a oscuras. Ahora también sabrá lo que es sobrevivir a oscuras.



¿Hace falta decir que hablamos de teatro y no de cine o de una serie de las tantas que habitan las plataformas de streaming? Sí, porque no es habitual un teatro así, con una dramaturgia basada en el suspenso, el miedo y también, en parte, cierto terror.



El apagón es el punto más alto de tensión de la obra. Nadie, incluidos los espectadores por supuesto, verá nada y, al igual que el personaje de Kutika, solo podrán oír lo que sucede sobre el escenario: el sonido de respiraciones alteradas, movimientos a tientas y dos personas que se buscan y se evitan a la vez.



“Wait Until Dark”, tal es su título original, escrita por Frederick Knott, fue estrenada a mediados de la década del 60, y resultó un suceso teatral en Broadway que trascendió el escenario para llegar a convertirse en una inolvidable versión cinematográfica de Hollywood que batió todos los récords de recaudación en los Estados Unidos y en el resto del mundo.

Silvia Kutika sobresale con su protagónico en «Te espero en la oscuridad».



La puesta dirigida por Nicolás Scarpino y con las actuaciones de Silvia Kutika, Fabio Aste, Adrián Lazare, Fernando Cuellar, Camila Barberis y Jorge Almada, comienza mañana una gira por la Patagonia, con funciones en Neuquén, Roca, Bariloche y San Martín de los Andes (ver abajo).

De Robert Duvall a Quentin Tarantino



Fanáticos del género ubican a “Wait Until Dark” entre una de las diez mejores obras teatrales de suspenso de la historia. La obra se dio a conocer por primera vez en enero de 1966 en un teatro de Nueva York con el protagónico de Lee Remisk y Robert Duvall, y en 1967 se consagró en el cine en la versión cinematográfica de Terence Young con Audrey Hepburn como protagonista. A fines de los 90, la obra volvió a Broadway, esta vez interpretada por dos estrellas del mundo del cine: Marisa Tomei y Quentin, quienes la llevaron a Londres y fue otro gran éxito de taquilla.

“Es una obra que nos encantó y a mí me pareció un desafío enorme y muy interesante el tema de componer una persona ciego”. Silvia Kutika



A la cartelera porteña llegó de la mano del cooperativa de teatro integrada por Silvia Kutika, Fabio Aste, Adrián Lazare, Fernando Cuellar, Camila Barberis y Jorge Almada, bajo la dirección general de Nicolás Scarpino, quienes habían estrenado, pospandemia, la obra el Cuarto de Verónica, una pieza de Ira Levin que combinaba suspenso y terror.



Luego del suceso de crítica y público de cuatro años en cartel de “El cuarto de Veronica”, el mismo equipo artístico y creativo de la obra decidió apostar una vez más al teatro de suspenso para traer en calidad de estreno absoluto para la Argentina la obra “Te espero en la oscuridad”.

«Te espero en la oscuridad»: hay alguien en casa



Susan Hendrix es una mujer ciega que vive en su departamento de Nueva York. Un día su marido llega a la casa con una muñeca. Este es el puntapié inicial para un espeluznante thriller policial y de suspenso donde tres delincuentes irrumpen en el departamento de Susan buscando esa misteriosa muñeca.

Un momento de “Te espero en la oscuridad”, cuando todo aún aparenta normal.



Teo, Miguel y Carlino tratarán de recuperarla entrando a casa de Susan con muchas excusas para lograr que ella les entregue la muñeca por propia voluntad. Pero Susan empieza a sospechar del plan que están llevando a cabo los tres hombres y cuando cae la noche decide sorprenderlos dejando su hogar en una absoluta oscuridad. De acá en más la historia se transforma en un juego de vida y muerte .



“Es una obra que nos encantó porque seguimos casi todo el grupo de la cooperativa, se sumaron después unos cuantos personajes más, pero a mí de verdad me pareció un desafío enorme y muy interesante el tema de componer una persona ciego”, dice Silvia Kutika, en una cálida entrevista con Diario RÍO NEGRO. “Y ante esos desafíos uno dice, sí, esto hay que aprender, hay que seguir aprendiendo e incorporando nueva data a la que ya uno tiene, así que siempre muy agradecida por este trabajo y por el grupo que lo lleva adelante”.



Unos de los puntos altos de la obra es el trabajo actoral de Kutika. Por un lado, el derrotero psicológico y emocional de su personaje, que pasa de ser una mujer ciega que vive una vida simple acompañada de su marido a tener que enfrentarse con tres delincuentes que harán todo lo tengan que hacer para encontrar lo que buscan en esa casa. La mujer descubrirá cosas de sí misma que desconocía.

Por otro lado, la actriz tuvo que construir un personaje ciego creíble que fuera capaz de moverse por el escenario en tiempo real porque al fin y al cabo eso es el teatro. “Al principio uno busca como ir por el lado de lo más conocido que en este caso era componer al personaje ciego con anteojos negros”, revela Kutika.



“Pero dijimos no, con anteojos negros no. ¿Ojos semicerrados, entrecerrados? Puede ser. Hasta que el personaje tenga los ojos absolutamente abiertos y se mueva. Inclusive el desafío fue que se mueva, porque al principio vos ves como todo sucede adentro del departamento y en ese departamento ella se mueve con total independencia al punto que nos resultaba interesante que la gente dude un poco si era ciega o no y lo que se fue armando fue esto de tener los ojos absolutamente abiertos y moviéndose con total tranquilidad por el espacio del escenario”.



Al principio, para construir el personaje, contaba los pasos que había entre los objetos en escena para lograr un dominio total del espacio escénico. Las voces también fueron muy importantes, de dónde vienen las voces de los otros personajes. Entonces, había allí varios juegos como para engañarla y que logre afinar el sentido de la audición. Lo mismo con el olfato.



“Hice algunos ensayos con los ojos vendados y me daba cuenta de cómo uno pierde enseguida la orientación. Estaba segura de que estaba en un lugar determinado del escenario y aparecía en el lado opuesto, así que era como muy frustrante al principio”. En definitiva, de lo que se trataba para Kutika era de saber cómo es no ver, qué sucede cuando no se ve y cómo es estar en el mundo así. En base a todo eso fue construyendo su personaje.

Silvia Kutika: historia de un personaje



La actriz, protagonista de éxitos televisivos como “De carne somos”, “El precio del poder” y “Campeones de la vida”, entre otros, afirma que lo interesante de su personaje es la curva que recorre a lo largo de la obra: “Al principio es una persona sencilla, esposa de un ex militar, que es el personaje que hace Jorge Almada, que mantienen una relación es afectuosa, muy cariñosa. A su vez, él la quiere lograr que sea muy independiente ella, entonces no la ayuda con nada. Y a través de esa independencia que le otorga ese personaje, ella hace toda la curva que parece al principio un poquito desvalida o naif, pero que se transforma en una mujer que debe hacerle frente a tres ladrones que entran a su casa en busca de un objeto que ella tiene y que para ellos es muy valioso”.



Ese objeto es una extraña muñeca que su marido trae a casa. El matrimonio no sabe que tiene en su casa ese elemento y estos tres personajes, mediante engaños, logran entrar a la casa. Cuando descubren que la mujer es ciega creen que todo les resultará muy fácil, pero no. “Ella se va dando cuenta de errores que van cometiendo y los empieza, no a hostigar, pero sí se da cuenta absolutamente de todo lo que está pasando y empieza a actuar”, revela Kutika.



De los tres ladrones, interpretados por son Fernando Cuellar, Adrián Lázare y Fabio Aste, queda uno, que además es un asesino, un tipo muy pesado denso. “Se produce una lucha casi cuerpo a cuerpo entre mi personaje y el personaje de Fabio y lucha por su vida”, cuenta.



De pronto, la mujer saca de sí una fuerza , una capacidad de resolución que no expresaba al principio de la obra y va a defenderse con todo. “Es una lucha cuerpo a cuerpo con Fabi (Aste), que de verdad es durísima, es toda la parte final y es donde también la sala queda oscuras. La gente va escuchando nuestras voces, yo en algunos momentos prendo un encendedor, entonces por ahí se nos ve en penumbras. Y como toda historia de suspenso, transcurre en un momento con lluvia y truenos, eso le da también una cosa de suspenso. Hay un momento en que la gente de verdad salta de las butacas o se escucha que hay alguna voz o algo porque se pegan un susto de la hostia y nos encanta ese momento”, confiesa entre risas la actriz que también protagonizó en su momento el éxito de taquilla “Luna de Avellaneda.

Las funciones

Este sábado, a las 21, en Cine Teatro Español de Neuquén. Entradas en venta en plateanet.com y únicamente en efectivo en Flipper Juguetería (Avenida Argentina 179, Neuquén).

El domingo, a la 20, en Casa de la Cultura de Roca. Entradas en venta en plateanet.com y en boletería (9 de Julio 1043) con todos los medios de pago.

Lunes, a las 20, en Teatro La Baita de Bariloche. Anticipadas en venta únicamente en efectivo en Centro Cultural del Disco (Mitre 318) y en boletería el día de la función.

Martes, a las 21, en Centro Cultural Cotesma de San Martín de los Andes. Entradas en venta con todos los medios de pago en boletería (Gral. Roca 1154).

