Tan Biónica en Neuquén: cuándo y dónde es el show y cómo conseguir las entradas

Neuquén volverá a recibir a Tan Biónica, luego de su recordada presentación en la Fiesta Nacional de la Confluencia, que marcó el reencuentro de la banda con la provincia, después de su impasse.

Tras más de una década sin publicar un álbum de estudio, la banda encabezada por Chano regresará a la capital neuquina el próximo 7 de noviembre para presentarse en FIVE PARK, el predio ubicado en San Martín 8000, dentro del NQN Rugby Club.

La visita se enmarca en la gira «El Regreso Tour», con la que el grupo presenta oficialmente «El Regreso», su primer trabajo discográfico de estudio en diez años.

El álbum reúne 10 canciones inéditas y cuenta con colaboraciones de destacados artistas de la escena nacional como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag, consolidando una nueva etapa artística para una de las bandas más influyentes del pop rock argentino.

El tour comenzó con tres estadios Vélez sold out en marzo y los llevará por Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, México y España.

Conformada por Chano Moreno Charpentier, Bambi Moreno Charpentier, Diego «Diega» Lichtenstein y Sebastián «Seby» Seoane, Tan Biónica se consolidó durante las últimas dos décadas como una de las bandas más representativas del pop rock nacional gracias a canciones como «La melodía de Dios», «Ciudad Mágica», «Ella» y «Obsesionario en La Mayor», entre muchas otras.

Su regreso a los escenarios y el lanzamiento de «El Regreso» marcan el inicio de una nueva etapa para la banda, que vuelve a encontrarse con su público manteniendo la identidad que la convirtió en un fenómeno musical y generacional.

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