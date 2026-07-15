Fuerte amenaza de Donald Trump: si no hay acuerdo con Irán, atacará la infraestructura energética del país

Donald Trump advirtió de posibles represalias al país de Medio Oriente si decide no colaborar en la negociación (Foto: archivo)

Donald Trump lanzó una nueva advertencia contra Irán al asegurar que Estados Unidos podría atacar centrales eléctricas, puentes e infraestructura energética clave del país persa durante la próxima semana si no se logra un entendimiento entre ambas partes.

El dirigente político sostuvo que la ofensiva militar continuará mientras considere que los objetivos estadounidenses no han sido alcanzados. Según indicó, la estrategia busca forzar a Teherán a sentarse nuevamente a negociar.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista televisiva en la que el presidente estadounidense afirmó que las fuerzas armadas de su país están preparadas para intensificar las operaciones y aumentar la presión sobre el gobierno iraní.

La advertencia se produce en un contexto de creciente confrontación entre ambos países, marcado por ataques militares, sanciones económicas y disputas por el control del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Fuerte amenaza de Donald Trump: la respuesta del gobierno iraní

Desde Teherán, las autoridades iraníes rechazaron las amenazas y ratificaron que responderán ante cualquier nueva agresión. En ese marco, el gobierno iraní mantiene una postura firme respecto del estrecho de Ormuz y advirtió sobre posibles consecuencias para el comercio energético regional.

Mientras continúan los contactos indirectos entre Washington y Teherán, Trump insistió en que, por ahora, no está dispuesto a abrir una negociación formal. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de un acuerdo si Irán acepta las condiciones planteadas por su administración para reducir las tensiones y garantizar la seguridad en la región.

Trump aseguró además que Estados Unidos ya golpeó objetivos estratégicos iraníes en los últimos meses, incluyendo instalaciones vinculadas a las exportaciones de petróleo. No obstante, advirtió que aún existen nuevas acciones militares sobre la mesa si las autoridades iraníes no modifican su postura.

La situación también genera preocupación en los mercados internacionales, debido a que cualquier interrupción prolongada en el transporte de petróleo y gas a través de la región podría impactar en los precios globales de la energía y afectar el suministro a distintos países.

Con información de LN