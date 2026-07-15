Quiénes eran la docente y el médico de Villa La Angostura que murieron en el trágico choque múltiple de la Ruta 35

Villa La Angostura está de luto tras confirmarse que el matrimonio que murió en un choque múltiple en Córdoba, era oriundo de la ciudad turística de la provincia de Neuquén. La pareja, una docente y un médico, estaban en medio de un viaje y lamentablemente no lograron llegar a destino.

En las últimas horas, el Ejecutivo municipal de La Angostura emitió un comunicado con el cual confirmó las identidades de las víctimas.

Quiénes eran las víctimas fatales del choque en la Ruta 35

Las víctimas fatales fueron identificadas como Lorenzo Oreste Manera, de 74 años, y Sara Noemí Bengoa, de 80 años.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura detallaron que Manera era un doctor que dedicó «gran parte de su vida al cuidado de la salud de los vecinos» al desempeñarse durante años como médico y también como director del hospital local. «Su compromiso, vocación de servicio y calidad humana dejaron una huella imborrable en la comunidad», destacaron.

Al mismo tiempo contaron que Sara Bengoa, fue una docente que cumplió con sus funciones en la escuela N°104 donde «acompañó la formación de numerosas generaciones de angosturenses». «Su calidez, dedicación y profundo compromiso con la educación y con la comunidad permanecerán en la memoria de todos», aseguraron.

En el mismo comunicado, destacaron que «ambos compartieron una vida marcada por el servicio, la solidaridad y la permanente participación en instituciones intermedias, trabajando siempre con generosidad y amor por el prójimo».

Al finalizar, las autoridades locales expresaron su pesar y enviaron su apoyo a la familia: «El Intendente Javier Murer, la Viceintendente Tamara Martínez y todo el equipo de la Municipalidad de Villa La Angostura hacen llegar sus más sinceras condolencias a sus cuatro hijos, demás familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos con afecto y respeto en este momento de profundo dolor».