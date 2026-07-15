Plan de vacaciones: Tecpetrol lanzó una nueva edición del Festival de Cine Infantil en Neuquén, Añelo y Rincón de los Sauces

El Festival de Cine Infantil forma parte de las iniciativas culturales que Tecpetrol impulsa junto a Fundación PROA en la región. Foto: gentileza.

Para estas vacaciones de invierno, Neuquén, Añelo y Rincón de los Sauces serán sede de una nueva edición del Festival de Cine Infantil del 16 al 23 de julio. Es una propuesta organizada por Tecpetrol junto a Fundación PROA que invita a disfrutar de películas, cortometrajes y actividades especialmente pensadas para compartir en familia.

No solo se trata de un ciclo de cine, ya que el festival también propone una experiencia donde las historias continúan una vez que termina la función. Además de los largometrajes, la programación incluye jornadas de cortometrajes acompañadas por el taller «Del cine a la exploración», una actividad participativa en la que las infancias podrán jugar, crear, experimentar y resolver desafíos inspirados en los personajes y relatos que descubrieron en la pantalla.

A través de dinámicas lúdicas y propuestas interactivas, las familias podrán explorar conceptos vinculados a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas (STEAM), transformando cada función en una oportunidad para imaginar, aprender y compartir.

El Festival de Cine Infantil forma parte de las iniciativas culturales que Tecpetrol impulsa junto a Fundación PROA en la región, con el objetivo de acercar propuestas culturales y educativas de calidad, promoviendo espacios de encuentro y experiencias compartidas para las comunidades donde desarrolla sus operaciones.

Foto: gentileza.

Cuál es la programación en Neuquén, Añelo y Rincón de los Sauces

Todas las actividades son gratuitas y cuentan con cupos limitados. Las entradas podrán retirarse el mismo día, antes del inicio de cada función, hasta completar la capacidad de la sala. La programación es la siguiente:

Neuquén | Centro Cultural Oeste

Jueves 16 de julio

15:00 | Lightyear

17:00 | Elio

Viernes 17 de julio

16:00 | BURN·E y Lifted + propuesta interactiva

Sábado 18 de julio

16:00 | Partly Cloudy y La Luna + propuesta interactiva

Añelo | SUM Municipal (Meseta)

Viernes 17 de julio

14:00 | Elio

17:00 | Lightyear

Sábado 18 de julio

14:00 | BURN·E y Bao + propuesta interactiva

Rincón de los Sauces | Casa de la Cultura

Miércoles 22 de julio

16:00 | BURN·E y Lifted + propuesta interactiva

Jueves 23 de julio